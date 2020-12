Qualcomm affirme que Apple copie sa stratégie avec les puces ARM

Qualcomm et Apple n’ont pas vraiment été les meilleurs amis ces derniers temps, bien que les deux sociétés aient finalement réglé leurs différends juridiques et convenu de travailler ensemble sur l’optimisation des capacités 5G de l’iPhone 12 et des futurs modèles.

Mais, il y a un autre secteur du marché que Qualcomm surveille de près : la poussée ARM que Microsoft et Apple sont tous deux très engagés à mettre en œuvre.

Tandis que Microsoft fait pression pour que Snapdragon soit intégré dans les puces Windows, Apple a créé Apple Silicon avec son propre processeur, le Apple M1, qui alimente une nouvelle génération d’appareils.

S’entretenant avec AnandTech, Alex Katouzian, vice-président et directeur général de Qualcomm, explique que ce que fait Apple en ce moment est la réitération d’une stratégie sur laquelle Qualcomm insiste depuis plusieurs années déjà. Il souhaite nous rappeler qu’ils ont été les premiers à équiper des PC d’une puce ARM.

« Les gens disent que l’imitation est la meilleure forme de flatterie. Regardez ce qui s’est passé avec le M1 [d’Apple]. Leur présentation de produit est presque une copie de ce que nous disons depuis deux ou trois ans », a-t-il déclaré. « C’est presque exactement la même chose ; comme si j’avais un SoC, et que vous n’aviez rien à l’extérieur, tout est intégré, capacité multimédia, capacité IA, capacité caméra, vous savez, grande autonomie de la batterie, le tout ».

La collaboration entre Microsoft et Qualcomm

Pour l’avenir, l’engagement d’Apple dans les puces ARM est la preuve vivante que la stratégie de Qualcomm à long terme est la bonne, explique Katouzian. « Nous nous consacrons à 100 % à ce marché. Je pense que Microsoft se consacre à 100 % à nous, pour s’assurer que cela va se faire. Et je pense que vous avez une entreprise de 2 000 milliards de dollars qui arrive sur le marché et qui dit que c’est la voie à suivre. Nous ne sommes qu’à 170 milliards de dollars, mais vous savez, cela aide d’avoir une entreprise de 2 billions de dollars qui dit : “Oui, c’est la bonne chose à faire”. Et devinez quoi, nous sommes inondés d’appels pour nous assurer que cela va se produire. Nous sommes donc à 100 % derrière tout ça », a-t-il déclaré.

Microsoft a déjà lancé deux générations de puces ARM, à savoir les SQ1 et SQ2, toutes deux développées en partenariat avec Qualcomm, et on pense que la société travaille maintenant sur d’autres appareils ARM qui rejoindront la gamme Surface dans les années à venir.