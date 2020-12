⚡️ Black Friday 2020 : de belles réductions des appareils Amazon Echo, Kindle et Fire

Quand il s’agit d’Amazon, le Black Friday est l’un des meilleurs moments pour acheter l’un des appareils Echo de la marque. Chaque année, il semble que les meilleures offres sur ces appareils viennent à cette période, et si vous avez tardé à en acheter un, c’est le meilleur moment pour le faire.

Avant toute chose, le Echo Show 5 est l’appareil d’Amazon le plus attrayant. Au prix initial de 89,99 euros, il est aujourd’hui disponibles 44,99 euros, soit une réduction de 50 %. Cet écran connecté compact de 5,5 pouces est doté d’Alexa pour vous aider à gérez votre calendrier, créez des listes de choses à faire, obtenez la météo et les infos trafic, et cuisinez en suivant des recettes étape par étape. En outre, vous pouvez passer un appel vocal ou vidéo à vos proches qui possèdent un appareil Echo compatible ou l’application Alexa.

Autre offre, le Echo Show 8 qui se vante d’un écran HD de 8 pouces est vendu au prix de 64,99 euros, au lieu de 129,99 euros, le Echo Flex, l’appareil connecté à commande vocale avec prise intégrée vous permet d’utiliser Alexa dans plus d’endroits à la maison, au prix de 14,99 euros (au lieu de 29,99 euros), ou encore la nouvelle enceinte connecté Echo Dot (4e génération), vendue au prix de 29,99 € au lieu de 59,99 euros. De plus, la nouvelle Amazon Echo de 4e génération que je vous ai présentée il y a quelques jours est également à un prix canon pour ce Black Friday, vendue au prix de 69,99 euros, au lieu de 99,99 euros. Une remise de 30 % pour ce produit, une réelle aubaine !

Le Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa est également à un prix réduit, soit 29,99 euros au lieu de 39,99 euros. Enfin, on retrouve la liseuse Kindle Paperwhite au prix de 89,99 euros, au lieu de 129,99 euros.

Maison connectée

La tablette Fire 7 et son écran de 7 pouces et son stockage de 16 Go est vendue au prix de 54,99 euros au lieu de 69,99 euros. Cette tablette est donc équipée d’un écran IPS de 7 pouces, d’une capacité de stockage de 16 ou 32 Go, tout en offrant la possibilité d’ajouter une carte micro SD pour un stockage extensible jusqu’à 512 Go. Elle va offrir jusqu’à 7 heures d’autonomie pour lire, naviguer sur Internet, regarder des vidéos et écouter de la musique. Le modèle plus grand, la tablette Fire HD 8 et son écran HD de 8 pouces et ses 16 Go de stockage est vendue au prix de 69,99 euros, au lieu de 99,99 euros.

Enfin, pour la maison connectée, on a la sonnette connectée Ring Video Doorbell 3 Plus offrant une vidéo à 1080 p, un système audio bidirectionnel, une détection de mouvements et une connexion Wi-Fi au prix de 159 € au lieu de 229 euros, le système de sécurité à domicile Blink Mini avec détection de mouvement est vendu au prix de 27,99 euros.

Pour finir, vous pourriez avoir besoin d’un routeur/répéteur Wi-Fi maillé eero au prix de 167,40 € au lieu de 279 euros.