⚡️ Black Friday 2020 : les meilleures offres Apple sur Amazon

Les offres pour le Black Friday 2020 commencent aujourd’hui ! Si vous êtes à la recherche d’un nouvel iPad Mini ou d’accessoires Apple, il y a de fantastiques offres Amazon pour le Black Friday qui ont été mises en ligne. Vous ne vous y retrouvez pas ? Pas de panique, voici les meilleures offres Apple du moment, notamment sur les iPad, les AirPods et les iPhone.

Et, avant d’accéder aux diverses offres, notez que la vente est uniquement accessible aux membres Amazon Prime. Donc, si vous attendez des réductions et que vous avez une liste de souhaits, assurez-vous d’avoir un abonnement. En outre, les membres profitant de l’offre découverte de 30 jours peuvent également profiter du « Black Friday ».

AirPods et AirPods Pro

Si vous avez les yeux rivés sur les AirPods depuis un certain temps — et qui pourrait vous en vouloir, ce sont les meilleurs écouteurs sans fil du marché — alors il n’y a pas de meilleur moment pour en acheter. Avec cette offre, vous recevrez une paire de AirPods dans un étui de charge filaire pour la modique somme de 139 euros, soit une économie de 40 euros par rapport au prix habituel. L’autonomie de la batterie est excellente, avec 5 heures d’écoute ou 3 heures de conversation à partir d’une seule charge, et plus de 24 heures d’écoute avec plusieurs charges dans votre boîtier filaire, ce qui les rend idéaux pour les voyages ou les trajets matinaux.

Malheureusement, ils ne sont pas les meilleurs pour l’entraînement en raison de leur manque d’étanchéité, alors si vous cherchez des AirPods pour votre footing matinal, optez plutôt pour les AirPods Pro, vendus au prix de 209 euros, au lieu de 279 euros. Ils se connectent également de manière fiable, sont alimentés par la puce sans fil H1 d’Apple et possèdent des accéléromètres et autres capteurs qui détectent les mouvements des AirPods. Ainsi, si vous en retirez un ou les deux, le son s’arrête automatiquement, ce qui permet d’économiser la batterie.

Apple Watch Series 5

Apple a tendance à garder quelques modèles différents d’Apple Watch disponibles ; généralement, la version la plus récente attire toute l’attention, et la génération précédente se maintient à un prix inférieur. Alors que la dernière version de l’Apple Watch fait rarement l’objet d’un rabais digne d’être attendu, l’ancienne version est davantage susceptible d’obtenir des rabais tout au long de l’année auprès de n’importe quel grand revendeur qui vend des produits Apple. Vous pouvez passer à côté de certaines fonctionnalités en choisissant une ancienne version, mais les Apple Watch ne changent pas beaucoup d’une année à l’autre, et les anciens modèles peuvent toujours assurer toutes les fonctions de base, comme le suivi de votre condition physique, la notification de messages, l’accès rapide aux applications fréquemment utilisées comme les alarmes et, bien sûr, l’affichage de l’heure.

Si vous recherchez simplement une Apple Watch Series 5 au meilleur prix, le Black Friday 2020 est votre jour de chance ! En effet, vous pouvez mettre la main sur la Apple Watch Series 5 (GPS + cellulaire) de 40 et 44 mm avec différentes versions :

Accessoires Mac/MacBook

Pour ceux à la rechercher d’accessoires pour compléter, économisez encore plus en achetant l’Apple Magic Mouse 2 et/ou le Magic Keyboard avec pavé numérique en gris sidéral. Si les versions de couleur foncée sont généralement encore plus chères, car elles sont très populaires, en cette période Prime Day, Amazon fait de grosses réductions.

Vous allez ainsi bénéficier d’un rabais de 19,01 euros pour la souris Magic Mouse 2, soit un prix d’achat de 67,90 euros, tandis que le clavier est vendu 74,90 euros. Ces deux accessoires vont être parfaits pour accompagner votre nouveau Mac/MacBook. Ils se connectent à l’aide d’une connectivité Bluetooth, et la batterie intégrée offre une autonomie longue durée.