Le Xiaomi Mi 11 pourrait s’inspirer du design du Huawei P40 Pro

Le futur Xiaomi Mi 11 devrait être le premier des nombreux flagships équipés de la puce Snapdragon 888 de nouvelle génération. Et, il est possible que nous voyions le smartphone très bientôt.

Nous venons d’avoir une information de la part de @UniverseIce, qui nous éclaire sur le nouveau smartphone et nous laisse entrevoir la possibilité d’une amélioration majeure de sa conception, que nous n’avions pas envisagée auparavant.

Tout d’abord, la fuite dit que le Xiaomi Mi 11 pourrait être lancé dès décembre (et non en janvier, comme nous l’attendions), et utiliser le processeur Snapdragon 888. Nous avons déjà entendu une rumeur suggérant cette première information, et Xiaomi elle-même a confirmé la seconde, donc aucune de ces révélations n’est vraiment bouleversante.

Ce qui est peut-être plus intéressant, c’est l’affirmation de @UniverseIce selon laquelle le Mi 11 aura un « écran courbé des 4 côtés », ce qui signifie probablement que son écran sera incurvé sur les quatre bords, et pas seulement sur les côtés, comme c’est le cas de la plupart des smartphones avec des bords incurvés.

Exclusive: Xiaomi Mi 11, the first mobile phone with Snapdragon 888, will be released at the end of December, with a four-curved screen design, which is its protective film. pic.twitter.com/fYbWq8tSUB —Ice universe (@UniverseIce) December 3, 2020

Le seul autre smartphone récent à offrir cette caractéristique est le Huawei P40 Pro, bien que sur ce smartphone, seul l’écran physique soit incurvé en haut et en bas, et non la zone visible. Outre l’aspect esthétique, un tel écran permettrait sans doute de mieux apprécier la sensation naturelle des balayages, qui font partie intégrante de la navigation sous Android 11.

En plus de la fuite ci-dessus, Digital Chat Station, a partagé ce qu’elle dit être certaines des spécifications internes du Xiaomi Mi 11.

Ils affirment que le smartphone supportera une charge rapide de 120 W, une caractéristique qui n’a fait son apparition que sur le Mi 10 Ultra jusqu’à présent, bien que ce smartphone n’ait pas été commercialisé en dehors de la Chine.

Xiaomi joue gros

La source affirme également que le smartphone ne devrait pas se vanter du capteur photo de 108 mégapixels que nous avons déjà vu sur d’autres smartphones Xiaomi, et qu’il sera équipé d’un nouveau capteur de 50 mégapixels comme nous l’avons déjà entendu. Il est trop tôt pour dire si ce changement sera une amélioration ou une régression, car certaines des meilleures caméras sur les smartphones cette année sont équipées d’un capteur photo principal de 50 mégapixels.

Dans l’ensemble, il semble que Xiaomi parie gros sur le Mi 11, et ne se contente pas de jouer la sécurité cette fois-ci. Ce n’est pas vraiment surprenant, car le smartphone va être rapidement suivi par d’autres appareils Snapdragon 888, comme le Galaxy S21, qui devrait arriver quelques semaines plus tard.