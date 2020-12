⚡️Black Friday 2020 : de belles réductions dans la gamme Surface de Microsoft

Microsoft a annoncé ses offres Black Friday 2020, et cette fois-ci il y a beaucoup de réductions qui rendent les appareils comme la Surface Pro X, la Surface Pro 7 ou encore le Surface Laptop 3 encore plus abordables. D’abord et avant tout, la Surface Pro 7 est 190 euros moins chers, avec un prix commençant maintenant à 729 euros. Il s’agit du modèle de base avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de mémoire vive (RAM), et un SSD de 128 Go.

La Surface Pro 7 est le dernier-né de la gamme d’ordinateurs 2-en-1 de Microsoft — avec d’excellentes vitesses de traitement grâce aux nouveaux processeurs Intel de 10 nm installés même dans les spécifications les moins chères que vous trouverez en vente sur Amazon. Ultra-mince et incroyablement portable, la gamme Surface Pro va de pair avec le Surface Pen, et est incroyablement légère, ce qui permet de l’emmener partout.

Le Surface Laptop 3 fait également parti de l’offre. Il est vendu 310 € moins cher qu’à la normale, avec un prix de 839 euros. Pour cette somme, vous disposez d’un ordinateur portable avec un écran de 13,5 pouces, une puce Intel Core i5, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Vous le trouverez également en version plus haut de gamme, vendu 1 329 euros, avec un écran tactile de 15 pouces, un processeur AMD Ryzen 5, 8 Go RAM et un SSD de 256 Go.

Et puis, il y a la Surface Pro X de première génération. Il s’agit d’un ordinateur portable doté d’une puce ARM. Avec un rabais de 20 %, soit 340 euros sur son prix de 1 359 euros, la Surface Pro X pourrait vous faire envie. Ce modèle dispose d’un écran tactile de 13 pouces, d’un processeur Microsoft SQ2, de 16 Go de RAM, de 256 Go de stockage en SSD, et offre une connectivité 4G LTE. Un modèle avec un SSD de 512 Go est vendu au prix de 1 639 euros, également 20 % de remise.

Des packs très alléchants

Enfin, Microsoft profite de ce Black Friday 2020 pour faire 3 offres de packs alléchantes :

Pack Exclusif Microsoft Surface Pro 7 (Windows 10, écran tactile 12.3 pouces, Intel Core i5, 8 Go RAM, 128 Go SSD) + Type Cover Noir + Stylet Surface Platine à 899 € au lieu de 1 328,98 euros (38 %) Pack Exclusif Microsoft Surface Go 2 (Windows 10, écran 10″ , 8Go RAM, 128Go SSD, Intel Pentium Gold) + Type Cover Noir + Stylet Surface Platine à 599 € au lieu de 839,97 euros (29 %) Pack Exclusif Microsoft Surface Go 2 (Windows 10, écran 10″ , 8Go RAM, 128Go SSD, Intel Core M3) + Type Cover Noir + Stylet Surface Platine à 699 € au lieu de 866,32 euros (19 %)



En dehors de cela, il y a beaucoup d’autres offres pour le Black Friday autour des accessoires de Microsoft, et vous pouvez consulter la liste complète sur cette page.