Le support Linux pour un Mac Apple Silicon ? Ce développeur y travaille

Après avoir introduit Linux sur la PlayStation 4, le célèbre développeur Hector Martin, également connu sous le nom de marcan, se prépare à un autre projet important pour le monde de l’open source. Il veut que Linux soit porté sur les Mac dotés d’une puce Apple Silicon. Et pour que cela se réalise, Martin explique qu’il aura besoin d’un soutien financier, car ce n’est pas un projet qui peut se réaliser du jour au lendemain.

« Comme ces appareils ont une puce toute neuve et sur mesure, porter Linux pour qu’il fonctionne dessus est une entreprise énorme. Bien plus qu’un projet de loisir, c’est un travail à plein temps », explique le développeur. L’idée de cette campagne de collecte de fonds est donc de fournir au développeur les fonds nécessaires pour porter Linux sur un Mac Apple Silicon, en transformant essentiellement le projet en son travail à plein temps.

Le premier objectif est de faire fonctionner Linux sur le Mac mini équipé du Apple M1, mais à terme, tous les appareils fonctionnant sur une puce Apple Silicon sont censés être pris en charge.

« L’objectif est de faire en sorte que Linux soit supporté sur les Macs Apple Silicon au point qu’il ne s’agisse plus d’une simple démonstration technique, mais bien d’un système d’exploitation que l’on voudrait utiliser sur un appareil quotidiennement. Pour ce faire, il y a une énorme quantité de travail à faire. Faire fonctionner Linux sur des choses est facile, mais le faire fonctionner correctement est difficile. Les pilotes doivent être écrits pour tous les périphériques. Le pilote pour le GPU Apple entièrement personnalisé est le composant le plus compliqué, qui est nécessaire pour avoir une bonne expérience du bureau. La gestion de l’énergie doit également parfaitement fonctionner pour que l’autonomie de la batterie soit raisonnable », explique le développeur.

La mise en place d’un support Linux pour les puces M1 d’Apple ne sera pas une tâche facile du jour au lendemain, mais c’est une tâche que le développeur Hector Martin est prêt à assumer.

Help make Linux on Apple Silicon Macs a reality!

Patreon is up: https://t.co/f5a4m7lwcM

I’m pausing billing until I get $4k/mo of commitment, so you won’t be charged until there is enough momentum to make the project viable.

—Hector Martin (@marcan42) November 30, 2020