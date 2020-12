Smartphones Samsung promet un smartphone pliable plus fin et plus léger Smartphones par Galaxy Fold 3 Samsung Pinterest

LinkedIn

Samsung promet un smartphone pliable plus fin et plus léger

Il y a quelques semaines, lorsque j’ai pu tester le Galaxy Z Fold 2, l’une de mes remarques concernant l’aspect du smartphone est qu’il semble être assez gros, surtout lorsqu’il est plié. Et c’est logique, d’autant plus que le marché des smartphones pliables en est encore à ses débuts, même s’il va sans dire que Samsung et d’autres sociétés investissant dans ce secteur s’efforcent de répondre à ces critiques. Selon SamMobile, il s’avère que le futur Galaxy Fold 3 pourrait apporter des améliorations importantes à cet égard, car Samsung aurait promis un nouveau smartphone pliable avec ce qui a été décrit comme un « design plus mince et plus léger ». Aucun détail n’a été fourni quant au modèle qui pourrait obtenir ce look amélioré, mais il ne fait aucun doute que c’est du Galaxy Fold 3 dont parle la société, surtout parce que c’est l’appareil sur lequel les Sud-Coréens misent beaucoup à long terme. L’année 2021 devrait apporter plusieurs changements importants dans la gamme des smartphones Samsung, et tout commence avec la série Galaxy S prévue pour janvier. De grands changements dans la gamme de smartphones Samsung Les personnes qui connaissent les plans de Samsung ont indiqué que la société veut apporter le support du stylet S Pen au Galaxy S21 Ultra, et cela a fait penser à beaucoup de gens que le Galaxy Note serait finalement abandonné. Bien que cela soit très probable, cela ne se fera pas du jour au lendemain, et un Note 21 devrait encore être mise en service l’année prochaine. Mais tôt ou tard, la gamme Note sera probablement supprimée, probablement lorsque Samsung aura terminé la transition du S Pen vers la gamme Galaxy S. Le Galaxy Note 21 devrait voir le jour aux côtés du Galaxy Z Fold 3 en juin, alors attendez-vous à ce que de plus amples informations sur ces projets fassent la une des médias dans les mois à venir.