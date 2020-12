L’iPhone 13 pourrait être équipé d’une caméra périscope pour un meilleur zoom

La gamme d’iPhone 12 dispose d’excellentes caméras, mais un domaine dans lequel elles sont à la traîne par rapport à certains de leurs concurrents est celui des capacités de zoom, même l’iPhone 12 Pro Max n’offrant qu’un zoom optique 2,5 x. Il semble toutefois qu’Apple envisage de s’attaquer à ce problème avec un futur iPhone.

C’est ce qu’affirme ETNews (un site d’information technologique sud-coréen), qui affirme que « les responsables de l’industrie qui connaissent bien la situation liée au développement des caméras de l’iPhone » ont déclaré que Apple essaie de trouver des fournisseurs de caméras pliés pour un futur iPhone.

Un capteur photo plié est plus communément nommé « capteur photo périscope », car il réfracte la lumière de la même manière qu’un périscope et permet une plus grande portée de zoom optique qu’un capteur photo à téléobjectif classique, sans prendre plus de place. Cela signifie qu’Apple pourrait augmenter la portée de zoom d’un futur capteur photo pour iPhone sans que le smartphone ou la caméra ne soit plus épais.

C’est une caractéristique que nous avons déjà vue dans un certain nombre de fabricants, dont (mais pas seulement) Samsung et Huawei, et de smartphones, comme sur le Galaxy Note 20 Ultra, qui offre un zoom optique 5x et un zoom numérique 50x.

En effet, Samsung est apparemment l’une des rares entreprises capables de fabriquer ces capteurs photo pour les téléphones, et le rapport d’ETNews affirme que Samsung possède également des brevets clés, auxquels Apple doit avoir accès afin de concevoir facilement un appareil photo plié pour un iPhone.

Vers un refus d’aide de Samsung ?

Apple pourrait donc s’associer à Samsung pour ces caméras, mais le rapport poursuit en mentionnant que « certains pensent » que Samsung ne coopérera pas avec Apple, afin de s’assurer que ses smartphones — comme le futur Galaxy S21 — restent différenciés de la gamme iPhone.

Bien sûr, il est important de prendre ces informations avec des pincettes, mais il est logique qu’Apple veuille améliorer les caméras de ses smartphones — et aussi qu’elle puisse avoir du mal à le faire si elle a besoin d’accéder à une technologie clé de Samsung.

Quant à savoir quand nous pourrions voir une caméra périscope sur un iPhone, le rapport ne le dit pas. Il est certainement possible que l’iPhone 13 en ait une.