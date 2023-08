Google Docs et Drive prennent en charge les signatures électroniques

Google a lancé une version bêta ouverte de sa nouvelle fonction de signature électronique dans Google Workspace, en particulier pour Google Docs et Google Drive.

Cette fonctionnalité vise à améliorer le processus de capture des signatures pour les utilisateurs individuels et les groupes à travers divers comptes. L’annonce, faite par Google dans un article de blog, décrit la progression de cette fonctionnalité.

De nombreux logiciels prennent déjà en charge la signature électronique, qu’il s’agisse d’options basées sur le cloud comme Dropbox ou de programmes locaux comme Adobe Acrobat. L’ajout de cette fonctionnalité par Google vise donc davantage à assurer la parité avec ses concurrents qu’à ouvrir de nouvelles voies, ce qui signifie que les utilisateurs ne devraient plus avoir à basculer entre différentes applications et onglets lorsqu’ils travaillent sur des contrats, une fois que cette fonctionnalité sera déployée.

En juin 2022, Google a lancé des tests alpha pour la demande et la capture de signatures électroniques dans Google Documents. S’appuyant sur les commentaires recueillis au cours de la phase de test, l’entreprise a maintenant élevé la capacité de signature électronique au rang de bêta ouverte pour les abonnés de Google Workspace Individuel.

En outre, Google prévoit de rendre la signature électronique accessible en mode bêta à certains clients de Google Workspace. Le public cible de ce développement comprend les administrateurs et les utilisateurs finaux qui utilisent les services de Google Workspace.

Processus de signature électronique transparent de Google

La fonction de signature électronique de Google Docs est destinée à simplifier le processus de demande et d’ajout de signatures à des documents officiels, en particulier pour les personnes travaillant en tant que solopreneurs ou petites entreprises.

En intégrant la fonction de signature électronique directement dans Google Docs, les utilisateurs peuvent gérer en toute transparence les contrats, les accords avec les clients et d’autres documents contraignants. La mise en œuvre vise à rationaliser les workflows et à éliminer le besoin de changer d’application ou d’onglet pendant le processus de signature.

L’article de blog de Google mentionne également que la fonction de signature électronique sera disponible en version bêta pour certains clients de Google Workspace, en même temps qu’une version bêta plus large englobant de nouvelles mises en page d’e-mails personnalisées dans Gmail. Ces modèles d’e-mails offrent aux utilisateurs la possibilité de modifier les modèles existants, de réutiliser les modèles dans plusieurs campagnes d’e-mails ou de créer des modèles entièrement nouveaux.

Le déploiement de la fonctionnalité eSignature pour les utilisateurs de Workspace Individual devrait être progressif. Pour les clients de Workspace intéressés par la version bêta, les demandes seront acceptées et les clients seront autorisés à s’inscrire dans les semaines suivantes.

La fonction de signature électronique est accessible aux abonnés individuels de Google Workspace et peut faire l’objet d’un test bêta pour différentes éditions de Google Workspace, notamment Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Education Plus et Nonprofits.

Prochaines fonctionnalités de signature électronique

En outre, Google prévoit d’introduire des fonctionnalités supplémentaires de signature électronique dans le courant de l’année. Celles-ci incluront :