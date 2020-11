Au début de l’année, des rumeurs ont circulé selon lesquelles HMD Global aurait retardé le successeur du Nokia 9 PureView, qui serait lancé sous le nom de Nokia 9.3 PureView, ou simplement Nokia 10.

C’est un smartphone sur lequel nous nous posons beaucoup de questions, les deux principales étant son nom et la date de son lancement. Mais nous avons de nouvelles informations pour répondre à cette seconde interrogation, et selon de nouvelles rumeurs, il peut s’agir de bonnes ou de mauvaises nouvelles.

Son lancement aux côtés du Nokia 7.3 et du Nokia 6.3 était prévu pour le troisième trimestre 2020. Cela n’a pas eu lieu. Elle a été suivie par la rumeur selon laquelle HMD Global prévoit d’organiser un événement majeur de lancement en novembre 2020 pour lancer son prochain vaisseau amiral. Nous sommes à la fin du mois, et il n’y a pas de nouvelles d’un lancement.

D’après @nokia_anew, le Nokia 10 a été retardé jusqu’au premier semestre 2021. Il s’agit d’une mauvaise nouvelle, et en effet un retard est mauvais, mais récemment nous avons entendu dire que le smartphone pourrait être retardé jusqu’à la seconde moitié de l’année 2021, donc comparé à cela, c’est en fait une bonne nouvelle.

Ce n’est vraiment un retard que si vous vous attendiez à ce que le Nokia 10 arrive en 2020, et bien que certains rapports aient dit que cela arriverait, à un mois de la fin de l’année et sans signe immédiat du smartphone, cela ne semblait pas probable.

La première moitié de l’année 2021 pourrait aussi signifier un lancement assez rapide de toute façon. La source indique que ces sources ne savent pas quel mois, mais de nombreux appareils importants ont tendance à arriver dans les premiers mois de la nouvelle année, donc le Nokia 10 pourrait en faire partie en 2021.

Un vrai flagship ?

Le futur vaisseau amiral de Nokia devrait être équipé d’un écran OLED de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Quad HD+. De plus, le capteur d’empreintes digitales sera probablement présent sous l’écran. Il serait alimenté par le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm. De plus, il pourrait être équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne extensible avec une carte micro SD.

Comme son prédécesseur, le futur vaisseau amiral de Nokia devrait être équipé d’un bloc de caméra à 5 objectifs avec des optiques ZEISS à l’arrière. De plus, l’appareil devrait être équipé d’un capteur photo principal de 108 mégapixels, d’un capteur de 64 mégapixels, d’un capteur photo grand-angle, d’un téléobjectif et d’un objectif macro. De plus, il pourrait être équipé d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de charge sans fil. Il pourrait être classé IP68.

Une simple rumeur

Bien sûr, ce n’est qu’une rumeur pour l’instant — il est encore possible que le Nokia 10 arrive pour la fin de l’année, ou qu’il n’arrive pas avant le second semestre 2021. Il faut également noter que ce ne serait pas la première fois que le smartphone soit retardé, donc on ne peut pas non plus exclure d’autres retards.

Mais si vous espérez un nouveau produit phare de Nokia, vous n’aurez peut-être pas à attendre trop longtemps — mais vous devrez probablement le rayer de votre liste de Noël.