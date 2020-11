Le lancement du Vivo V20 Pro est confirmé le 2 décembre

La série Vivo V20 fait passer la populaire série V de la société à un niveau supérieur, en mettant plus que jamais l’accent sur le design et les caméras. En décembre prochain, la gamme sera lancée en Inde avec son modèle le plus haut de gamme, le Vivo V20 Pro.

Les Vivo V20 et V20 SE sont arrivées en Inde respectivement en octobre et novembre. À cette époque, la société a confirmé que le Vivo V20 Pro ne serait pas loin derrière. Vivo India a confirmé la semaine dernière que le Vivo V20 Pro sera lancé le 2 décembre. Avec une épaisseur de 7,39 mm seulement, il visera le titre de smartphone 5G le plus mince de son marché.

Two more nights before the big day. The #Slimmest5G #vivoV20Pro gets launched on 2nd December, 2020 at 12 noon. #DelightEveryMoment coming your way. pic.twitter.com/b3DqjE4N8h — Vivo India (@Vivo_India) November 30, 2020

Il ne nous reste pas grand-chose à deviner, car le Vivo V20 Pro est déjà disponible sur d’autres marchés. À moins que des changements ne soient apportés à la variante indienne, les spécifications suivantes devraient rester valables.

Il sera équipé de la caméra autofocus de 44 mégapixels Eye Autofocus (capteur d’image Samsung ISOCELL GH1), avec une ouverture f/2,0, capable de faire la mise au point à des distances aussi proches que 15 cm. Il est associé à un objectif ultra-large de 8 mégapixels avec un champ de vision de 105 degrés. Tous deux sont logés dans une grande encoche en haut de l’écran, qui s’étend sur 6,44 pouces et possède une résolution full HD+. Il s’agit d’un panneau AMOLED avec support pour le mode HDR10.

Widen your lens to infinite possibilities with 44MP Eye Autofocus and 8MP Super Wide-Angle Front Camera on the #Slimmest5G #vivoV20Pro. #DelightEveryMoment from 2nd December, 12pm. pic.twitter.com/nAux6L8yMv — Vivo India (@Vivo_India) November 29, 2020

À l’arrière du Vivo V20 Pro se trouve une matrice de trois caméras avec un capteur de 64 mégapixels à ouverture f/1.8 (Samsung ISOCELL GW1), un objectif ultra-large de 8 mégapixels qui sert également de caméra macro, et un capteur mono. Comme il s’agira d’un appareil axé sur le créateur, on peut imaginer que de nombreux modes de prise de vue seront disponibles dans l’application Appareil photo.

Un attrayant smartphone

Les autres spécifications internes comprennent le processeur Snapdragon 765G avec 5G, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il pourrait y avoir d’autres configurations disponibles en Inde. La batterie a une capacité de 4 000 mAh, mais elle peut supporter une charge de 33 W pour des recharges rapides.

Du fait du lancement du Vivo V20 avec Android 11 on peut s’attendre à la même chose pour le V20 Pro. Sinon, la mise à jour ne devrait pas être trop lointaine. Amazon ne mentionne que les couleurs Sunset Melody et Midnight Jazz, ce qui pourrait être un indice que la variante blanche ne sera pas disponible au moment du lancement. En Thaïlande, où le smartphone est déjà en vente, son prix est de 14 999 THB (410 euros).