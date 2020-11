Pour le Black Friday, souscrivez à PureVPN pour seulement 1,18 € par mois

Le meilleur VPN n’est pas toujours un investissement bon marché — en fait, les prix semblent augmenter, et non pas diminuer. Cependant, cette offre incroyable de PureVPN va à contre-courant et est l’une des moins chères que nous ayons jamais vues. Pour cette journée si particulière du Black Friday, nous nous attendons à voir un tas de bonnes affaires sur les VPN et PureVPN démarre aujourd’hui avec une promotion à durée limitée qui offre une réduction de 88 %.

L’offre, qui vous permet d’obtenir un abonnement de 5 ans pour seulement 71 € — au lieu de 576 €, réduis le coût mensuel du service à seulement 1,18 € (HT). Si l’on considère qu’il en coûte 9,60 euros si vous payez mensuellement, cela représente une économie considérable. Le service est également assorti d’une garantie de remboursement de 31 jours, ce qui vous permet de l’essayer sans risque pour voir s’il répond à vos besoins. L’offre est limitée dans le temps, alors dépêchez-vous si elle vous intéresse.

Si vous y réfléchissez une seconde, vous vous rendrez probablement compte que vous passez une tonne de votre temps en ligne ces jours-ci. En effet, dans notre monde de plus en plus connecté à Internet, vous devez avoir la sécurité et la confidentialité à l’esprit et un VPN est un excellent moyen de vous assurer que vous êtes en sécurité.

Bien que PureVPN n’arrive pas à rivaliser avec les fournisseurs phares d’aujourd’hui en matière de performances, c’est un concurrent solide qui bénéficie de la confiance de nombreux utilisateurs dans le monde entier.

En effet, PureVPN est un service VPN très bien noté, doté de nombreuses fonctionnalités comme 6 500 serveurs dans 140 pays, une connectivité P2P, une bande passante illimitée et un chiffrement des données sur 256 bits. Il n’enregistre aucune donnée d’utilisation non plus. Tous les serveurs du réseau PureVPN supportent également une vitesse de connexion de 1 Gbit, ce qui est idéal pour le streaming de médias. En outre, PureVPN prend en charge le déblocage géographique, ce qui vous permet d’accéder à des événements limités à certaines régions, comme les sports en direct, ou à du contenu Netflix.

Disponible partout

PureVPN est compatible avec Windows, macOS et Linux, dispose d’applications mobiles pour iOS et Android, ainsi que d’extensions de navigateur, ce qui permet de l’utiliser pratiquement partout. Outre les applications pour les principales plateformes, il propose également des extensions pour des appareils tels que Kodi, Fire TV et les routeurs Wi-Fi, ce qui en fait un bon choix pour ces cas d’utilisation de niche.

Votre abonnement permet jusqu’à 10 connexions simultanées, vous n’avez donc pas à vous soucier de couper la connexion sur un appareil pour en brancher un autre. Alors, allez-vous craquer à cette offre ?