Le Galaxy S21 pourrait se déverrouiller en utilisant votre voix et Bixby

Les smartphones sont passés de l’utilisation de codes PIN et de schémas à des capteurs d’empreintes digitales et à un déverrouillage par reconnaissance faciale pour protéger vos données personnelles. L’authentification biométrique est désormais une fonction indispensable, car elle simplifie le déverrouillage du smartphone. Samsung aurait l’intention d’introduire un nouveau système de déverrouillage biométrique avec la gamme Galaxy S21 (alias Galaxy S30) lorsqu’elle arrivera en 2021. Mais à contrario, le Galaxy S21 pourrait être équipé d’une fonctionnalité qui va déconcerter les détracteurs de l’assistant vocal Bixby.

L’inclusion d’un bouton Bixby dédié sur les appareils Samsung au cours des dernières années a été décriée, les consommateurs ne voyant pas l’intérêt de ce dernier. Néanmoins, le géant sud-coréen ne veut pas abandonner son assistant vocal si facilement, et vient d’être incité à développer l’utilisation de Bixby, cette fois avec une fonction dont certains utilisateurs se souviendront peut-être. En effet, elle existait déjà sur les smartphones Galaxy par le passé, mais pas sur les appareils les plus modernes.

Des sources s’entretenant avec SamMobile suggèrent que Samsung développe une nouvelle façon de déverrouiller votre smartphone. Lancée avec le Galaxy S21, selon la source, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de déverrouiller leur smartphone avec Bixby Voice.

C’est une fonctionnalité qui a déjà été implémentée dans Bixby avant qu’elle soit abandonnée. Aujourd’hui, il serait étrange de voir Samsung se vanter d’une telle caractéristique pour son prochain flagship Galaxy et d’en faire un argument de vente clé.

On ne sait pas exactement en quoi elle serait différente d’avant. Cependant, Samsung prévoit de lancer le déverrouillage vocal uniquement sur le Galaxy S21 jusqu’à ce que sa version One UI (peut-être 3,1) soit prête pour d’autres appareils. Ainsi, vous pourrez choisir Bixby dans les paramètres de sécurité de l’écran de verrouillage de votre smartphone. Mais elle finira par s’étendre aux anciens modèles phares de Samsung ainsi qu’à divers modèles de la série Galaxy A.

Pas vraiment sécurisée

Comme l’explique SamMobile, ce ne serait pas l’option de connexion la plus sûre. Une personne ayant un enregistrement de haute qualité de votre voix pourrait théoriquement déverrouiller votre smartphone. Les lecteurs d’empreintes digitales ou le vieux scanner d’iris sont généralement plus difficiles à tromper. Cependant, la voix serait plus sûre que le déverrouillage de base du visage sur de nombreux smartphones Android, et pourrait être utile pour les moments où vous ne pouvez pas toucher ou même regarder votre smartphone.

Quoi qu’il en soit, pour ceux qui ne voudront pas utiliser une telle méthode de déverrouillage, le Galaxy S21 sera certainement équipé d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, donc pas d’inquiétude sur cette méthode de connexion.

En outre, Samsung ne compterait pas beaucoup sur le déverrouillage vocal pour vendre le Galaxy S21. Si les rumeurs sont exactes, la nouvelle gamme s’appuierait sur des améliorations de la caméra, comme le capteur principal de 108 mégapixels de seconde génération du modèle « Ultra » ainsi que l’amélioration de l’enregistrement vidéo 4K et 8 K. On pourrait s’attendre à une puce Snapdragon de nouvelle génération, et le modèle Ultra pourrait introduire le support du S Pen qui pourrait marquer la fin de la gamme Galaxy Note.