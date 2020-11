Windows 10X : la version RTM en décembre, un lancement complet au printemps 2021

Windows 10X est l’ambitieux système d’exploitation de Microsoft censé propulser la poussée du double écran sur le marché des PC. Après avoir été annoncé en grande pompe à l’automne 2019, ce nouveau produit devait être mis en service cette année sur les tout premiers modèles utilisant ce nouveau facteur de forme.

Cependant, cela ne s’est pas produit, et on pense que tout cela est dû à divers problèmes que Microsoft elle-même a rencontrés pendant la phase de développement.

Microsoft elle-même a confirmé au début de l’année que les plans de Windows 10X avaient changé, de sorte qu’au lieu d’amener ce système d’exploitation sur les appareils à double écran, la priorité est maintenant de le préparer pour les expériences à écran unique. Cela signifie que Windows 10X sera d’abord disponible sur les ordinateurs portables traditionnels, puis seulement sur les ordinateurs à double écran, les personnes qui connaissent bien le sujet expliquant que le tout sera lancé à un moment donné en 2022.

Et selon un nouveau rapport, nous nous rapprochons du moment où Windows 10X serait enfin prêt à être mis en service.

Le lancement de la version RTM de Windows 10X est prévu pour décembre, et il est prévu d’être lancé sur les premiers appareils au printemps 2021. Comme nous l’avons dit, seuls les appareils à écran unique seront d’abord alimentés, et un an plus tard, le système d’exploitation pourrait s’étendre aux modèles à double écran également.

Prise en charge des applications Win32

L’année 2022 devrait également apporter un autre ajout important à l’arsenal de fonctionnalités de Windows 10X : la prise en charge des applications Win32 qui fonctionneraient sur la puissance du cloud grâce à un nouveau produit appelé Microsoft Cloud PC.

Windows 10X se positionne comme un rival direct de Chrome OS, le système d’exploitation de Google qui équipe les Chromebooks, si bien qu’à bien des égards, Microsoft veut ralentir l’adoption de sa plateforme rivale et orienter plutôt davantage de clients vers Windows.

Mais, Windows 10X présente un gros avantage dans la lutte contre Chrome OS, à savoir la prise en charge des applications Win32 dans le cloud mentionnée plus haut. En donnant accès aux anciennes applications Windows, Windows 10X peut facilement combler une éventuelle lacune dans les applications, garantissant ainsi que les clients peuvent utiliser l’appareil exactement comme ils le souhaitent.

Il est peu probable que Windows 10X soit installé sur des appareils haut de gamme, Microsoft prévoyant pour l’instant de cibler le secteur des PC d’entrée et de milieu de gamme. C’est parce que ce sont les marchés où les Chromebooks gagnent rapidement du terrain, donc à long terme, le plan de Microsoft est assez évident.

La cible ARM

Windows 10X pourrait également arriver sur les PC ARM, et là encore, cette stratégie est conçue pour contrer la croissance potentielle qu’un rival connaît sur ce marché. Apple a commencé à construire ses propres puces, et les premiers appareils fonctionnant sur une puce Apple Silicon sont déjà disponibles à l’achat. Windows 10X est donc la réponse globale de Microsoft à la croissance des appareils construits par ses concurrents, notamment dans le secteur de l’éducation.

Windows 10X ne sera pas proposé par Microsoft aux autres utilisateurs, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement obtenir cette version du système d’exploitation et l’installer sur votre ordinateur. Au lieu de cela, il sera préchargé sur ces nouveaux PC, une stratégie que ses concurrents ont également adoptée pour leurs appareils.