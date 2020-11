De nouveaux MacBook Pro avec une puce Apple Silicon attendus au second semestre 2021

La prochaine génération de MacBook dotés d’une puce Apple M1 n’arrivera pas avant la seconde moitié de 2021, sautant la traditionnelle fenêtre de rafraîchissement du Mac au printemps. C’est ce qu’écrit Ming-Chi Kuo dans une note de recherche vue par MacRumors, qui affirme que nous pouvons nous attendre à des MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec une puce Apple Silicon au 2e et 3e trimestre 2021. Cette nouvelle rumeur signifie donc que nous verrons probablement les nouveaux ordinateurs portables Apple avec des puces de série M améliorées à l’automne 2021.

Ces modèles seront apparemment dotés d’un nouveau design et, selon les affirmations antérieures de Kuo, pourraient voir une mise à niveau du MacBook Pro de 16 pouces de 2019, et le lancement d’un MacBook Pro de 14 pouces, qui pourrait remplacer le modèle de 13 pouces.

La puce que ces nouveaux MacBook utiliseront n’est pas claire. On peut imaginer qu’Apple aura travaillé sur une mise à niveau de la puce Apple M1 qu’elle a récemment lancée, au cours du second semestre 2021. Mais une telle mise à niveau pourrait n’être que modeste, car les mises à niveau des puces Apple ont tendance à être itératives plutôt que d’entraîner une augmentation considérable des performances. C’est pourquoi nous pourrions peut-être voir la puce nommée Apple M1X (comme Apple nomme les puces de la série A mises à niveau dans la gamme des iPad), voire simplement M2.

Les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro de 13 pouces dotés d’une puce Apple M1 ont été chaleureusement accueillis pour leur puissance et leur autonomie, ainsi que pour leur prise en charge efficace des applications encore conçues pour fonctionner sur les puces Intel qu’Apple utilisait auparavant. Les seules critiques se sont portées sur la conception dite « ancienne », et sur le fait qu’il ne dispose que d’une paire de ports Thunderbolt 3.

Ces deux problèmes pourraient facilement être résolus par une nouvelle conception, comme semble le suggérer Kuo.

Une année 2021 très alléchante

En plus du MacBook Pro, nous pouvons également nous attendre à une nouvelle édition de la puce Apple Silicon du plus grand iMac tout-en-un de 24 pouces, ainsi qu’à une nouvelle version du Mac Pro. En dehors de la gamme de produits Mac, Kuo affirme également que fin 2021 sera la date à laquelle nous verrons un nouvel iPad moins cher, supposé être un iPad de base ou un iPad Mini, et les AirPods 3.

Il nous reste une douzaine de mois pour voir si ces rumeurs et les prédictions de Kuo portent leurs fruits. Mais 2021 pourrait être une période intéressante pour la gamme Mac d’Apple.