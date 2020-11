Le processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 875, attendu le 1er décembre

La plupart des meilleurs smartphones Android sont équipés de la meilleure puce Snapdragon de Qualcomm de l’année, et en 2021, ce devrait être le Snapdragon 875 — une puce qui n’a pas encore été dévoilée, mais qui le sera probablement le 1er et le 2 décembre.

Qualcomm a confirmé que les conférences de son Snapdragon Tech Summit Digital 2020 se dérouleront le 1er et le 2 décembre, et parmi toutes les discussions sur l’intelligence artificielle, les jeux, la connectivité et autres, Qualcomm a déclaré qu’elle « partagera des informations sur la dernière plateforme mobile Snapdragon 5G, le fleuron de la société ».

Il semble également que l’on nous montrera « ce que la prochaine génération d’expériences mobiles 5G premium permettra ». Ainsi, bien que le Snapdragon 875 ne soit pas mentionné par son nom, on dirait bien que l’entreprise parle de son prochain chipset mobile haut de gamme — et le Snapdragon 865 a été annoncé lors de cet événement en 2019, nous nous attendons donc à ce que son successeur soit dévoilé ici.

Si l’on se base sur le passé, on peut s’attendre à ce que le Snapdragon 875 équipe les modèles américains du Galaxy S21 (certaines autres régions se dotant probablement d’un processeur Exynos à la place).

Il sera aussi probablement utilisé dans le OnePlus 9, le OPPO Find X3 et la majorité des autres smartphones haut de gamme de l’année prochaine.

Des annonces très attendues

Outre les smartphones de Samsung dans certaines régions, les principales exceptions seront la gamme d’iPhone 13, qui utilisera les propres puces d’Apple, et les modèles Huawei P50 et Huawei Mate 50. Sinon, si vous achetez un smartphone haut de gamme en 2021, il utilisera probablement la nouvelle puce de Qualcomm. Nous ne savons pas encore grand-chose du Snapdragon 875, mais nous nous attendons à ce qu’il soit très puissant, et les premiers benchmarks le suggèrent.

Si vous voulez écouter les conférences de Qualcomm, vous pourrez le faire, car elles seront diffusées en direct à 16 heures, heure française, le 1 et le 2 décembre.