Le Galaxy Z Flip 2 serait retardé, et les perspectives de ventes du Galaxy S21 pas réjouissantes

Samsung n’a pas connu une excellente année 2020, mais, là encore, personne n’en a eu, peut-être même pas Apple. Elle a commencé à faire bouger les choses pour compenser certaines pertes dues à la pandémie liée à la COVID-19 et à ses effets sur l’économie et les entreprises, ce qui impliquait également de déplacer ses calendriers de lancement.

On pense que le changement le plus important et le plus radical sera le lancement anticipé du Galaxy S21 l’année prochaine. Il s’avère toutefois qu’il pourrait s’agir d’un début en solo, car le Galaxy Z Flip 2 serait désormais reporté au-delà du premier trimestre 2021.

Cette année, le lancement du Galaxy Z Flip a eu lieu en même temps que celui du Galaxy S20, dont les chiffres auraient été très décevants. À son crédit, le coronavirus est peut-être en grande partie responsable et a servi à amplifier les fonctionnalités et les prix excessifs du vaisseau amiral de Samsung. L’année prochaine sera différente et il semble que Samsung adoptera une stratégie différente pour éviter de répéter les événements de cette année.

Selon les dernières nouvelles des médias coréens, le prochain smartphone pliable à clapet ne sera pas présenté lors de l’événement Unpacked 2021 de Samsung qui, si d’autres rumeurs sont exactes, aurait lieu vers la mi-janvier. Le lancement du Galaxy Z Flip 2 est repoussé après le premier trimestre de l’année, mars étant la date la plus proche possible.

Ceci va peut-être permettre au Galaxy S21 de bénéficier d’une visibilité un peu plus longue — du moins par un autre smartphone de la même maison.

Une production bien maigre pour débuter

Quant au Galaxy S21 lui-même, le même rapport affirme que la production débutera le mois prochain afin de respecter la date de lancement de fin janvier. Toutefois, il affirme également que Samsung ne produit qu’un premier lot de 6 millions d’unités. Ce total comprend les modèles Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra, ainsi que leurs variantes de couleur.

Ce ne sont pas des chiffres encourageants et Samsung pourrait essayer de jouer la sécurité l’année prochaine. La demande pour le Galaxy S20 aurait été assez faible par rapport au Galaxy S10 l’année dernière, qui, à son tour, était également inférieure à son prédécesseur. Il reste à voir si l’étalement des dates de lancement jouera en faveur de Samsung, mais le prix et les caractéristiques du Galaxy S21 seront des facteurs plus importants à prendre en compte.