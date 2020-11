Les ingénieurs de Google cherchent à améliorer la gestion de la RAM de Chrome

Google Chrome est le navigateur Internet le plus populaire au monde, mais il est également connu pour sa consommation de mémoire vive (RAM), mais nous espérons que cela changera bientôt.

Selon un rapport de WindowsLatest, les ingénieurs de Chrome cherchent à améliorer la gestion de la RAM de Chrome grâce à la fonction « PartitionAlloc FastMalloc », qui devrait permettre d’améliorer considérablement les performances si elle fonctionne.

Le fait que Chrome utilise autant de mémoire vive dans un PC a longtemps été une source de frustration pour beaucoup de gens, car cela peut avoir un impact sur la performance du navigateur et du reste de votre PC.

En raison de la nature de Chrome qui embolise la mémoire vive, le navigateur a acquis une réputation de plus en plus mauvaise, et bien que son avance sur le marché soit presque inattaquable à ce jour, les statistiques récentes montrent qu’il a été utilisé par un grand nombre d’internautes (69,25 %), loin devant Firefox (7,22 %) et le nouveau Edge de Microsoft (9,71 %).

En parlant de Edge, le navigateur de Microsoft utilise maintenant le même moteur Chromium que Chrome, et Microsoft a travaillé pour rendre son navigateur moins gourmand en mémoire vive en utilisant la fonction connue sous le nom de « SegmentHeap », qui, selon la société, pourrait réduire l’utilisation globale de la mémoire vive dans Edge de 27 %. Beaucoup d’entre nous espéraient que Google utilise également cette fonctionnalité avec Chrome, mais en juillet dernier, la société a anéanti ces espoirs en désactivant celle-ci dans son propre navigateur, en invoquant des problèmes de performances.

Prometteur

Heureusement, il semble que Google souhaite toujours améliorer la gestion de la mémoire vive de Chrome, et les développeurs envisagent d’utiliser la nouvelle fonction PartitionAlloc FastMalloc, qui permettra de créer des partitions dédiées pour le cache du navigateur. Les opérations utilisées par Chrome seront optimisées, et les ressources seront également allouées plus rapidement.

C’est prometteur, et Google a également indiqué que cette fonctionnalité pourrait être proposée aux utilisateurs d’ici l’année prochaine, et qu’elle apparaît déjà dans les premières versions de Chrome Canary (qui servent à tester les nouvelles et prochaines fonctionnalités).

En attendant, Microsoft a déclaré qu’elle travaillait à l’amélioration de SegmentHeap pour répondre aux critiques que Google lui a adressées.