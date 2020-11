Amazon lance de meilleures Echo Frames, disponibles à partir de décembre

Amazon a dévoilé une version améliorée de ses lunettes « connectées » Echo Frames avec un certain nombre de modifications matérielles et logicielles qui, selon l’entreprise, « faciliteront plus que jamais l’interaction avec Alexa tout au long de la journée ». Elles sont plus chères que le modèle de première génération, mais sont également plus riches en fonctionnalités que leur prédécesseur.

Pour coïncider avec le lancement du modèle de seconde génération, la société étend également leur disponibilité à tous les clients sans qu’aucune invitation ne soit nécessaire. L’appareil a été lancé l’année dernière en tant que Day-1 Edition dans ce qui était essentiellement un essai pour les développeurs et certains clients.

Si le terme « lunettes connectées » peut faire surgir des flashbacks sur les Google Glass, les Echo Frames, qui fonctionnent avec Alexa, sont en fait assez modestes. Ce sont des lunettes en plastique à cadre épais avec un microphone et un haut-parleur intégrés. Vous pouvez les utiliser pour passer des appels, écouter de la musique, recevoir des notifications ou parler à Alexa, tout comme vous le feriez avec une paire de Echo Buds.

Les nouvelles Echo Frames seraient dotées d’une plus grande autonomie, d’une meilleure qualité sonore et de nouvelles options de couleurs. Selon Amazon, les nouveaux modèles améliorent la technologie audio, offrant un son plus riche et plus complet que leur prédécesseur.

Selon le communiqué de presse officiel, « le volume peut désormais être réglé pour s’ajuster automatiquement au début de la lecture en fonction du niveau de bruit de votre environnement et du profil d’écoute choisi », ce qui signifie que les utilisateurs peuvent désormais régler les volumes pour qu’ils augmentent ou diminuent automatiquement en fonction du bruit ambiant.

250 dollars

Le nouveau logiciel prend en charge les calendriers et la messagerie de groupe, ce qui permet aux utilisateurs de garder leur smartphone dans leur poche sans craindre de manquer une mise à jour importante. Comme auparavant, les Echo Frames peuvent également être utilisées avec Google Assistant et Siri en appuyant longuement sur la tempe.

Amazon note que si tout le monde peut porter des Echo Frames, vous devrez vous rendre chez un opticien pour ajouter vos verres correcteurs à ces lunettes connectées. Mais même si vous avez une vision de 20/20, vous aurez peut-être besoin de l’aide d’un opticien pour adapter la monture à votre visage.

Enfin, les Echo Frames sont désormais disponibles en trois coloris, dont Modern Tortoise, Horizon Blue et Classic Black. Elles sont vendues aux États-Unis au prix de 249,99 dollars et seront livrées à partir du 10 décembre. Les utilisateurs actuels de Day-1 Edition peuvent toutefois passer au nouveau modèle pour seulement 70 dollars.