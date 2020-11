La mise à jour October 2020 Update de Windows 10 atteint une part de 8,8 %

Microsoft a récemment publié la mise à jour October 2020 Update de Windows 10, ou version 20H2, et cette mise à jour particulière semble gagner du terrain assez rapidement, selon de nouvelles données.

AdDuplex affirme que Windows 10 October 2020 Update fonctionne déjà sur 8,8 % des appareils Windows 10, ce qui en fait la troisième version la plus utilisée du système d’exploitation actuellement disponible. Windows 10 May 2020 Update reste la version la plus utilisée avec 37,6 %, tandis que la deuxième est la mise à jour November 2019 Update avec 36,4 %.

Le programme Windows Insider fonctionne également bien, avec 0,3 % de tous les appareils actuellement en preview qui sont livrés dans le cadre des canaux Dev, Beta et Release Preview.

La version 20H2 étant déjà en service, Microsoft peut désormais se concentrer sur les prochaines étapes de Windows 10 et, selon des sources qui connaissent bien les plans de la société, il y aura beaucoup de surprises l’année prochaine.

Tout d’abord, il faut s’attendre à deux mises à jour de fonctionnalités en 2021, comme auparavant, mais leurs dates de sortie seront inversées.

Quelles sont les prochaines étapes pour Windows 10 ?

En d’autres termes, la grosse mise à jour qui atterrit généralement au printemps devrait maintenant être poussée à l’automne, tandis que la petite mise à jour de type « service pack » prévue pour octobre ou novembre sera désormais lancée dans la première partie de l’année.

Ainsi, la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 qui sera proposée aux utilisateurs au printemps sera également une mise à jour mineure qui mettra l’accent sur les améliorations mineures et moins sur les nouvelles fonctionnalités.

Microsoft n’a pas encore confirmé ce calendrier, mais les dates ont certainement un sens, surtout parce que le printemps devrait aussi nous apporter le nouveau Windows 10 X. Dans un premier temps, cette version du système d’exploitation ne fonctionnera que sur les appareils à écran unique, puis la société l’introduira sur les modèles à double écran lorsque ce facteur de forme sera prêt.