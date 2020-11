Le OPPO Find X3 pourrait avoir un processeur Snapdragon 875 et un écran super net

Le OPPO Find X2 n’est peut-être pas aussi médiatisé que le Galaxy S20 de Samsung ou de l’iPhone 12 d’Apple, mais il est l’un des meilleurs smartphones de l’année, et une nouvelle rumeur suggère qu’il pourrait en être de même pour le OPPO Find X3 en 2021.

Digital Chat Station a indiqué sur Weibo qu’un futur flagship au premier trimestre 2021 aura un processeur Snapdragon 875 haut de gamme, un écran avec une résolution 3K avec un taux de rafraîchissement élevé, une recharge rapide et — bizarrement — juste une caméra à double objectif.

L’affirmation a été faite en chinois, mais la traduction automatique mentionne un capteur « ultra grand-angle à haute résolution », bien qu’il ne soit pas clair si cela signifie que la caméra ultra-large est à haute résolution, ou s’il y a une caméra principale à haute résolution et une caméra secondaire ultra-large.

En tout cas, à part le petit nombre de caméras, ces spécifications sont impressionnantes. Pour autant que nous puissions voir, il n’y a aucune mention du smartphone auquel ces spécifications appartiennent, mais GizChina semble avoir l’impression que c’est le OPPO Find X3.

D’ailleurs certaines des réponses sur la théorie de Weibo laissent entendre que c’est ce smartphone.

Un lancement en début d’année

Ce serait également logique, puisque le OPPO Find X2 a été annoncé en mars 2020 et possède un processeur Snapdragon 865, un écran de 3 168 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc tout sur ce futur smartphone serait analogue ou une mise à niveau raisonnable — sauf la caméra, qui était à triple objectif sur le OPPO Find X2. Mais, il est possible que certains détails de la caméra aient été perdus lors de la traduction.

En tout cas, nous ne savons pas encore grand-chose sur le Find X3, mais OPPO a confirmé que le smartphone est en cours de fabrication. Nous devrions donc en entendre parler davantage dans les semaines qui viennent.