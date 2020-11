La PS5 pourrait bien avoir un rival au Xbox Game Pass

Ce n’est pas vraiment un secret que la PlayStation 4 a remporté la couronne dans la génération précédente, la Xbox One jouant toujours en second. Microsoft a eu du mal à rassembler les ventes pour concurrencer Sony dans la génération précédente, mais le fait que la Xbox One était à la traîne par rapport à la PlayStation 4 a conduit au lancement du Xbox Game Pass, un service de jeu par abonnement qui a été chaleureusement accueilli par les joueurs sur Xbox One et PC.

Le Xbox Game Pass est un exemple de ce que Microsoft peut faire pour tirer le meilleur parti d’une mauvaise génération, et alors que nous entrons dans une nouvelle ère pour les jeux, il va devenir un point d’intérêt majeur pour Microsoft.

Sony a longtemps laissé entendre que PlayStation Now était un concurrent approprié pour Xbox Game Pass, mais il semble maintenant qu’elle pourrait changer de cap.

Dans une interview accordée à la société russe TASS, le patron de PlayStation, Jim Ryan, a laissé entendre que Sony préparait sa propre version du Xbox Game Pass. On a demandé à Ryan comment Sony comptait réagir au Xbox Game Pass, et il a répondu : « Il y a en fait des nouvelles à venir, mais pas aujourd’hui. Nous avons le PlayStation Now, qui est notre service d’abonnement, et qui est disponible sur un certain nombre de marchés ».

Il semble donc que Sony cherche à contrer le Game Pass d’une manière ou d’une autre.

Une guerre qui profitera aux consommateurs

Bien que le Xbox Game Pass et le PlayStation Now soient des services similaires dans la mesure où ils permettent tous deux d’accéder à une bibliothèque de jeux moyennant un abonnement mensuel, ils ne sont pas tout à fait identiques. La plus grande différence réside évidemment dans le fait que sur le Xbox Game Pass, vous devez télécharger les jeux Xbox et PC auxquels vous voulez jouer sur votre machine, tandis que le PlayStation Now est davantage axé sur la diffusion de jeux (bien que le Xbox Game Pass vous permette également de diffuser certains titres sur les smartphones Android).

Avec le lancement de la PlayStation 5, nous avons également vu Sony lancer la PlayStation Plus Collection, qui est une sélection de 20 jeux PlayStation 4, premiers et tiers, disponibles pour les possesseurs de PS5, et il y a certainement des sous-entendus de Game Pass. Nous verrons ce que Sony fera à partir de là, alors restez à l’écoute pour en savoir plus.