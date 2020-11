iOS 15 pourrait délaisser l’iPhone 6s et l’iPhone SE original

Apple est souvent loué pour ses pratiques de mise à jour des logiciels, en particulier pour iOS et iPadOS. Par rapport à Android, même avec les nouveaux engagements de trois ans de certains fabricants, Apple déploie souvent de nouvelles versions d’iOS même pour des modèles qui ont plus de trois ans. Cependant, comme on dit toujours, toutes les bonnes choses doivent avoir une fin et que iOS 15 pourrait enfin faire tomber le rideau sur les iPhone d’Apple vieux de 5 ans — l’iPhone 6s et l’iPhone SE original.

L’iPhone 6s et l’iPhone 6s Plus ont été lancés à la fin de l’année 2015 et constituent, dans une certaine mesure, le perfectionnement du révolutionnaire iPhone 6 d’Apple. Ce dernier a radicalement changé le design de l’iPhone, en introduisant les premiers modèles à grand écran de la gamme, mais a également entraîné certaines conséquences malheureuses de ces changements, comme la fameuse problématique du « bendgate ».

En revanche, l’iPhone SE 2016 était en quelque sorte un retour à l’ancien design de l’iPhone qui, ironiquement, est à nouveau le nouveau design de l’iPhone. Heureusement, une nouvelle gamme d’iPhone a été lancée, offrant des caractéristiques « premium » à un prix abordable. Apple défendrait le fait qu’il n’a jamais été question d’un design à l’ancienne, bien que le nouvel iPhone SE 2020 ressemble par hasard à l’iPhone 8.

Ce sont les deux modèles d’iPhone qui vont être abandonnés par iOS 15, du moins selon le site israélien The Verifier. Pour être honnête, ce ne serait pas surprenant, puisque ce sont les plus anciens smartphones d’Apple encore en service. C’est un changement décevant pour ceux qui s’accrochent encore à ces smartphones, mais les choses auraient pu être bien pires.

Au départ, nous pensions que l’iPhone 6S ne pourrait pas recevoir la mise à jour vers iOS 14, mais la société a décidé de le garder pour une année supplémentaire de mises à jour, il est donc logique qu’elle le laisse tomber pour iOS 15.

Une fin logique

Nous nous attendons à ce que la mise à jour d’iOS 15 soit annoncée lors de la conférence WWDC 2021, qui aura probablement lieu en juin de l’année prochaine. Ensuite, le lancement de la mise à jour logicielle devrait venir en une version bêta pour les développeurs peu de temps après, la société apportant la nouvelle version logicielle à la fin de l’année 2021. Ce sera probablement en même temps que l’iPhone 13.

Cela dit, on ne sait pas encore si cette rumeur est exacte, d’autant plus que les antécédents du site ne sont pas encore établis. Apple a parfois surpris ses fans en prolongeant la durée de vie d’un smartphone par une nouvelle version, surtout si cette version contient une correction critique d’un problème introduit dans la précédente. Cependant, les chances que cela arrive à l’iPhone 6s et à l’iPhone SE sont assez minces à ce jour.