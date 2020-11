Apple travaille sur le support des contrôleurs Xbox Series X et Series S sur iOS

Les consoles Xbox Series X et S sont officiellement entrées en vente, et elles ont déjà reçu un accueil enthousiaste. Apple a maintenant confirmé qu’elle travaille avec Microsoft pour ajouter la prise en charge de la dernière manette Xbox Series X à iOS et iPadOS.

« Microsoft et Apple travaillent ensemble pour rendre compatible la manette Xbox Series X dans une future mise à jour », déclare le géant Cupertino sur une page de support officiel. Un utilisateur de Reddit l’a remarqué en début de semaine dernière. C’est une bonne nouvelle si vous voulez utiliser vos nouvelles manettes pour jouer sur un iPhone 12 ou un iPad Air 4.

Pour ceux qui ne le savent pas, iOS prend actuellement en charge la manette sans fil Xbox avec Bluetooth, la manette sans fil Xbox Elite Series 2, la manette Xbox Adaptive, la manette sans fil Sony PlayStation DualShock 4 et d’autres manettes « Made for iOS ». La prise en charge de la Xbox Elite 2 a été ajoutée plus tôt cette année, près d’un an et demi après son lancement. Il sera donc intéressant de voir quand la prise en charge des Xbox Series X sera opérationnelle.

En plus de la manette Xbox Series X, Apple travaillerait également à la prise en charge des manettes Sony PS5 DualSense et Amazon Luna. Le code source mentionnant ces contrôleurs a été repéré dans les dernières versions bêta d’iOS 14.3 et d’iPadOS 14.3.

En outre, Microsoft travaille d’arrache-pied pour proposer son service de streaming de jeux sur le cloud, xCloud, sur les appareils iOS. La société a actuellement ajouté la prise en charge du streaming depuis votre Xbox vers votre iPhone ou iPad à l’aide de l’application Xbox Game Pass. On peut espérer que le support pour les jeux sur le cloud arrivera sur l’iPhone sous la forme d’une application Web (PWA), comme les actuelles applications GeForce NOW et Google Stadia.

Parfait pour Apple Arcade ?

Il est bien sûr logique que Apple ajoute la prise en charge de ces nouveaux contrôleurs, alors qu’elle est occupée à faire évoluer son service Apple Arcade. L’abonnement aux jeux vous permet de jouer à une multitude de titres sur les iPhone, iPad, Mac et l’Apple TV.

Quel que soit l’appareil que vous utilisez, il est beaucoup plus facile de jouer avec une manette de jeu. Il existe déjà un certain nombre de manettes tierces qui fonctionnent avec le matériel Apple, et vous pouvez bien sûr utiliser les manettes des anciennes consoles Sony et Microsoft.