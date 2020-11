Le PDG de Sony affirme que le stock de la PS5 est complètement épuisé

La console de nouvelle génération de Sony, la PlayStation 5, a été mise en vente dans le monde entier à partir du 12 novembre, et la console connaît une forte demande. Alors que nous nous attendions à ce que la PlayStation 5 soit très peu disponible au cours de ces premiers mois, il s’avère que la demande est bien plus importante que ce que Sony avait prévu.

Dans une interview accordée au journal russe TASS, le PDG de Sony, Jim Ryan, a déclaré que la PlayStation 5 se vend exceptionnellement bien, à tel point que Sony se concentre davantage sur l’augmentation de l’offre en raison de l’immense demande pour la console.

« Tout est vendu. Absolument tout est vendu », a déclaré Ryan. « Et tout sera vendu en Russie, il n’y a aucun doute là-dessus. J’ai passé une grande partie de l’année dernière à essayer de m’assurer que nous puissions générer une demande suffisante pour le produit. Et maintenant, en ce qui concerne ma bande passante de direction, je passe beaucoup plus de temps à essayer d’augmenter l’offre pour répondre à cette demande », aurait-il déclaré.

Le PS5 a continué à faire l’objet d’entrées et de sorties de stock chez divers revendeurs au cours des dernières semaines, mais d’autres unités devraient arriver pour le Black Friday — bien que les quantités seront probablement très limitées.

Il a également souligné que la plupart (presque deux tiers) des premiers acheteurs de la PlayStation 5 sont probablement des propriétaires de la PlayStation 4, tandis que le reste peut provenir d’une autre console, ou de l’extérieur de l’écosystème des consoles également. « Tout l’historique indique que l’afflux initial, du lancement à Noël, environ 3/4 seront des upgraders de la PS4 », a-t-il déclaré. « Et les 25 % restants nous viendront soit d’une autre console, soit de l’extérieur de l’écosystème de la console. Ainsi, la grande majorité de ceux qui achèteront une PS5 aura une PS4… Il y a environ 114 millions de PS4 dans le monde ».

La guerre commence

Lorsqu’on lui a demandé comment Sony allait réagir à l’incroyable service Xbox Game Pass de Microsoft, Ryan a teasé l’idée que la nouvelle était en cours de développement, mettant de l’eau à la bouche à l’idée d’une éventuelle guerre des consoles entre les deux sociétés. « Il y a en fait des nouvelles à venir, mais pas aujourd’hui. Nous avons le PlayStation Now, qui est notre service d’abonnement, et qui est disponible sur un certain nombre de marchés », dit-il. « [La guerre des consoles] n’est pas un terme que j’utilise ou que j’aime vraiment. Pour moi, c’est bien qu’il y ait de la concurrence. Je pense que cela nous fait travailler plus dur », explique Ryan. « Cela nous évite d’être complaisants. C’est bien que le consommateur ait le choix. Je pense que c’est merveilleux. Nous sommes heureux et nous sommes fiers de ce que nous avons ».

Sony va-t-il améliorer son service PS Now existant ou présenter quelque chose d’entièrement nouveau comme la PS Plus Collection sur PS5 ? C’est difficile à dire, mais il est bon de voir que la concurrence profite à nouveau aux consommateurs en faisant travailler Sony et Microsoft plus durs.