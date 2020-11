Google Assistant peut désormais répondre à la question de savoir où se trouvent les membres de votre famille

Google Assistant a déjà une myriade d’astuces dans sa manche. Il ne se contente pas de répondre à vos questions, mais vous aide aussi à contrôler votre maison connectée et à suivre votre emploi du temps. Et aujourd’hui, à temps pour les fêtes de fin d’année, Google Assistant propose un certain nombre de nouvelles fonctionnalités destinées aux familles. La meilleure d’entre elles est la nouvelle commande vocale « Hey Google, où est ma famille ? ».

Oui, vous pouvez désormais demander simplement à Google Assistant où se trouve un membre de votre famille en ce moment. L’assistant affichera sa dernière position depuis Google Maps ou des applications partenaires telles que Life360. Vous pouvez poser une question comme « Où est Louis » ou « Où est papa » si vous voulez savoir à quelle heure il arrive à la maison.

Cependant, il y a quelques conditions à remplir pour que la fonction fonctionne. Vous devez disposer d’un compte familial Google, où vous pouvez inviter d’autres membres à participer (à partir de 13 ans) et activer le partage de lieux dans Google Maps.

Cela sera très utile si votre enfant est sorti avec des amis ou sur le chemin du retour de l’école.

« Family Notes »

En outre, l’une des nouvelles fonctionnalités de l’assistant Google est appelée « Family Notes ». Vous pouvez désormais ajouter des notes autocollantes sur l’écran principal de votre smart display pour que toute la famille puisse les voir. Il peut s’agir d’une petite tâche comme sortir la poubelle ou ne pas regarder la télévision après 21 heures. L’actuelle fonction Family Bell a été améliorée grâce à une myriade de nouveaux effets sonores et de suggestions de sonneries.

Les smart displays proposent également des contenus éducatifs et de divertissement pour les jeunes, auxquels vous pouvez accéder en disant « Hey Google, que puis-je apprendre avec ma famille » à Google Assistant. Grâce aux histoires interactives, les enfants peuvent découvrir des histoires sur lesquelles ils peuvent intervenir, avec des mots et des animations à l’écran.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, Google a également donné aux enfants de moins de 13 ans la possibilité de bénéficier d’une expérience d’Assistant personnalisée, à condition que leurs parents soient d’accord. Avec Family Link, l’enfant peut se connecter à son propre compte et accéder aux fonctionnalités qu’il utilise le plus souvent.

Ces fonctionnalités seront disponibles sur les appareils équipés de Google Assistant, notamment les enceintes connectées comme la dernière Nest Audio, les smart displays et les smartphones Android et iOS. Alors oui, si vous avez un compte familial, vous pouvez les essayer tout de suite. Toutes les anciennes et nouvelles fonctionnalités axées sur la famille sont désormais disponibles dans une nouvelle section « Famille ».