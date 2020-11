Le Xiaomi Mi 11 n’aurait pas un capteur de 108 mégapixels, mais un meilleur écran

Le Xiaomi Mi 11 pourrait marquer la fin d’une époque pour Xiaomi. Le Mi 11 pourrait bien être le premier des smartphones phares de la société à ne pas être équipé d’un capteur photo de 108 mégapixels. Selon Digital Chat Station, le capteur photo principal de ce smartphone est probablement de 50 mégapixels, mais il utiliserait une technique appelée « pixel binning » pour créer de meilleures photos que ce que cette spécification suggère initialement.

Si cette information est authentique, sur le papier, il semblerait que les spécifications de la caméra du Mi 11 soient bien inférieures à celles du capteur de 108 mégapixels que nous avons vus dans les Mi Note 10, Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10T Pro de Xiaomi. Si cette version « Pro » du Mi 11 n’a pas de capteur de 108 mégapixels, il est très peu probable que le modèle « non Pro » en ait un.

Si c’est vrai, peut-être que Xiaomi a laissé entendre que plus de mégapixels n’équivalent pas toujours à de meilleures photos, bien que ses précédents capteurs photo de 108 mégapixels étaient tous assez bons pour prendre des photos à leur manière.

Xiaomi était le seul fabricant de smartphones à vraiment adopter ces capteurs photo de haute qualité, et si la société finit par les abandonner, cela pourrait indiquer que les gens ne s’y intéressent pas tant que ça.

Il faut aussi souligner que Digital Chat Station pense que le Mi 11 prendra des photos au téléobjectif de 12 mégapixels, mais n’est pas sûr que ce soit le résultat d’un capteur de 12 mégapixels, ou d’un capteur de 48 mégapixels, qui utilise le pixel binning.

Un écran plus intelligent

Dans une seconde publication sur Weibo, Digital Chat Station a montré un code de MIUI 12 (l’interface utilisateur des smartphones de Xiaomi) qui semble évoque la technologie d’affichage du Mi 11. La société pourrait-elle privilégier la performance de l’écran par rapport à la caméra ? C’est possible. Le code indique que le smartphone utilise l’IA pour appliquer intelligemment un traitement HDR en fonction de ce qui est affiché à l’écran. Il y a également de nombreuses mentions de MEMC, ou lissage de mouvement, et d’amélioration de l’image et de la vidéo.

D’après le code, il semble que le Xiaomi Mi 11 puisse avoir un moyen d’améliorer numériquement le contenu visualisé sur l’appareil afin d’en améliorer l’aspect. Par exemple, il peut être capable de donner au contenu non HDR l’apparence d’un HDR. Comme le souligne Digital Chat Station, les OPPO Find X2 et Find X2 Pro ont déjà une fonctionnalité logicielle qui fait cela et qui fonctionne très bien.

L’écran d’un smartphone est un argument de vente important pour beaucoup de gens — OPPO a certainement fait de l’écran de son Find X2 un élément essentiel de son argumentaire de vente — il est donc logique que Xiaomi se développe pour que le Mi 11 réponde à cette nouvelle exigence. Nous attendons le lancement du Mi 11 de Xiaomi dans les mois à venir — certaines fuites laissent entendre que nous le verrons en janvier, bien que février ou mars restent les potentielles cibles.