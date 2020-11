Microsoft commence à travailler sur une version ARM de Microsoft Edge

Le passage au moteur Chromium a permis à Microsoft de transformer Microsoft Edge en une offre multiplateforme. Ainsi, en plus de Windows 10, le navigateur est désormais disponible sur Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, macOS et Linux.

Naturellement, Microsoft Edge veut être proposé au plus grand nombre d’utilisateurs possible, et la récente sortie de la puce Apple Silicon a montré que le géant du logiciel basé à Redmond envisageait déjà de proposer son navigateur sur les appareils équipés de la puce M1.

Et c’est exactement le cas, puisque Microsoft a récemment confirmé qu’il travaillait effectivement sur le navigateur Microsoft Edge pour Apple Silicon, bien que pour le moment, aucune précision ne soit disponible.

« Le support de M1 est en cours, restez à l’écoute », a déclaré le géant du logiciel sur Twitter depuis son compte Microsoft Edge Dev.

M1 support is in the works, stay tuned 😊 — Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) November 18, 2020

Google Chrome déjà annoncé pour Apple Silicon

L’annonce de Microsoft est assez logique, d’autant plus que Google Chrome, qui utilise également le moteur Chromium, a déjà fait ses débuts sur Apple Silicon.

Bien sûr, il n’y aura pas de différence de fonctionnalités entre la version existante de Microsoft Edge et celle optimisée pour la puce M1 d’Apple, donc l’expérience globale sera exactement la même.

En attendant, Microsoft travaille également sur la version stable de Microsoft Edge pour les appareils Linux. Des versions préliminaires ont déjà été annoncées, et bien que le géant du logiciel n’ait pas encore défini la date à laquelle la version stable pourrait être mise en service, cela devrait se faire dans les premiers mois de l’année prochaine.

En ce moment même, Microsoft Edge est en train de devenir un véritable navigateur multiplateforme, avec des versions dédiées pour presque toutes les plateformes de bureau et mobiles.

À ce jour, les versions suivantes de Edge sont confirmées :