OnePlus confirme que le Nord N100 dispose d’un écran à 90 Hz

OnePlus s’est fait un nom avec son slogan « Never Settle », qui fait référence à sa promesse de proposer des fonctionnalités de premier ordre que ses concurrents plus importants offrent à un prix beaucoup plus élevé. Dernièrement, cela a inclus la tendance désormais courante qui consiste à offrir aux écrans des smartphones des taux de rafraîchissement rapides, de 90 Hz à 120 Hz, voire 144 Hz.

L’année dernière, OnePlus s’est engagé à faire de cette fonctionnalité un élément de base sur tous ses futurs smartphones, mais il semble maintenant qu’elle a brièvement fait volte-face en ce qui concerne son OnePlus Nord N100, un smartphone super abordable.

OnePlus a donné le nom commercial de « Fluid Display » à ses écrans qui supportent des taux de rafraîchissement de 90 Hz ou plus. Lors du lancement du OnePlus 7T l’année dernière, Carl Pei, co-fondateur et ancien dirigeant de la société, s’est vanté que tous les smartphones OnePlus à venir feraient de cet écran un élément de base de leurs spécifications. Naturellement, les fans ont été ravis.

Un an plus tard, il semble que OnePlus ait rompu sa promesse en annonçant deux nouveaux smartphones dans la gamme OnePlus Nord le mois dernier. L’un d’entre eux, le Nord N100, moins cher, a été annoncé comme ayant un écran à 60 Hz, et non un écran « Fluid Display » comme celui auquel OnePlus s’était publiquement engagée.

Elle a ensuite essayé de préciser que sa promesse « Fluid Display » ne s’appliquait qu’à une gamme de smartphones spécifique puisque le OnePlus Nord n’existait même pas à l’époque.

Une déclaration confuse

Apparemment, la société a peut-être simplement été confuse et a tenté de se justifier de manière erronée. Android Authority rapporte que son modèle de test Nord 100 a en fait indiqué avoir un taux de rafraîchissement de 90 Hz. OnePlus l’a confirmé et en est resté là, sans aucune explication pour les déclarations trompeuses précédentes.

Le site note également que le OnePlus Nord N100 est en quelque sorte un OPPO A53 rebaptisé, ce qui peut sembler décevant pour les puristes de OnePlus. Cependant, il confirme les liens entre les deux sociétés et donne au moins l’assurance que, puisque le OPPO A53 a un écran à 90 Hz, le OnePlus Nord N100 en a un aussi.