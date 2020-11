WhatsApp vous permettra bientôt de mettre en sourdine les vidéos avant de les envoyer

Les ingénieurs et les développeurs de WhatsApp ont été très occupés ces derniers temps. La plateforme de messagerie instantanée a déployé plusieurs nouvelles fonctionnalités au cours des dernières semaines, et il est peu probable qu’elle s’arrête de sitôt. Après avoir déployé ces dernières semaines des messages qui disparaissent, la fonction de mise en sourdine pour « Toujours » (pour des contacts spécifiques et des fils de discussion), WhatsApp, l’application de messagerie appartenant à Facebook, travaille apparemment sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de mettre en sourdine les vidéos avant de les envoyer à d’autres ou de les publier comme mises à jour de statut.

C’est ce qu’indique un informateur fiable de WhatsApp, WABetaInfo, qui affirme que la fonction est en cours de développement et sera disponible lors d’une prochaine mise à jour.

Les premiers indices concernant la prochaine fonctionnalité ont été repérés dans la version 2.20.207.2 beta sur Android, qui a commencé à être lancée sur le Google Play Store cette semaine. Comme pour toute nouvelle fonctionnalité découverte en analysant l’APK, la fonction « Mute Videos » n’est pas disponible pour les utilisateurs, mais ne peut être activée que manuellement, comme le montre la capture d’écran ci-dessous.

On ne sait pas grand-chose d’autre à ce sujet, mais nous espérons obtenir plus de détails dans les jours à venir.

WhatsApp est peut-être l’une des applications de messagerie instantanée les plus utilisées, mais elle n’est pas nécessairement la plus complète, surtout si on la compare à Telegram et Signal, qui sont tous deux dotés d’une multitude de fonctionnalités qui renforcent leur sécurité et leur convivialité.

Rattraper la concurrence

Cependant, le service de Facebook a déployé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pratiques au cours des dernières semaines, le rendant plus complet que jamais.

En plus des nouvelles fonctionnalités énumérées ci-dessus, l’application dispose désormais d’un nouvel outil de gestion du stockage qui aide les utilisateurs à libérer de l’espace de stockage sur leurs appareils en facilitant la suppression des fichiers volumineux, y compris les fichiers audio et vidéo qui ont été transférés plusieurs fois. Si vous souhaitez tester les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez télécharger/mettre à jour WhatsApp sur votre appareil depuis le Google Play Store.