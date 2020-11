Dans un mouvement qui devrait augmenter considérablement la portée de la fonctionnalité de recherche sur la plateforme, Instagram permet aux utilisateurs de trouver pour la première fois du contenu par mots-clés. Selon The Verge, la fonctionnalité est déployée à tous les utilisateurs dans six pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Irlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Elle ne sera toutefois disponible qu’en anglais, sans calendrier définitif quant à son éventuel déploiement dans d’autres régions et dans d’autres langues.

Jusqu’à présent, le service ne permettait aux utilisateurs que de rechercher des hashtags, des noms d’utilisateur et des lieux, mais le nouvel ajout permettra désormais aux utilisateurs de trouver des articles sur des sujets particuliers, comme les « recettes de cuisine », les « idées de jardin », etc.

Avant aujourd’hui, les utilisateurs qui cherchaient les mots ou expressions clés ci-dessus ne donnaient que les résultats des messages qui contenaient ces mêmes mots ou des noms d’utilisateur qui avaient des variations de ces mots. Désormais, les utilisateurs pourront voir les résultats des messages qui concernent réellement les sujets recherchés, même si les hashtags spécifiques sont manquants.

Cependant, Instagram semble restreindre la recherche sur des sujets politiquement sensibles aux États-Unis, le rapport suggérant que la fonctionnalité n’est pas disponible pour des mots-clés comme « Trump », « Biden », « QAnon », etc. Il n’y a aucune information officielle sur ce sujet, et cela pourrait changer une fois que l’atmosphère politique du pays se sera un peu calmée.

En attendant, on ne sait pas comment la recherche par mot-clé fonctionnera exactement, mais un porte-parole de Instagram aurait déclaré à The Verge que la société a pris en compte un certain nombre de facteurs, y compris « le type de contenu, les légendes, la date de publication » et plus encore, tout en déterminant les messages les plus pertinents pour un mot-clé particulier. Le rapport suggère que l’algorithme est peut-être encore en cours d’élaboration, mais qu’il est susceptible de s’améliorer à l’avenir.

Les « Guides » accessibles à tous

Outre l’option de recherche améliorée, Instagram étend également l’échelle et la portée de sa fonction « Guides » qui permet aux créateurs de partager des conseils, des ressources et d’autres contenus longs depuis un onglet dédié sur leur profil d’utilisateur. Lancée en mai dernier, cette fonction était initialement limitée à un groupe restreint d’influenceurs, mais elle est désormais accessible à tous les utilisateurs. Outre le bien-être mental, elle comprendra désormais d’autres types de contenus, tels que les produits, les lieux et les postes, a déclaré la société.

Vous pouvez trouver des Guides sur le profil, et les partager à travers les Stories et dans les DM. Les « Guides » de produits peuvent être présentés dans Instagram Shop, afin que vous puissiez découvrir de nouveaux produits de personnes que vous ne suivez peut-être pas encore.