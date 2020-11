Google lance une version native de Chrome pour les Mac ARM

Si vous envisagez de posséder un Mac équipé du propre processeur d’Apple, la puce Apple M1 (ou si vous en avez déjà acheté un) et que vous utilisez Google Chrome, voici une bonne nouvelle : une nouvelle version optimisée du navigateur Chrome vient de sortir pour les Mac équipés de la puce M1.

La nouvelle version a été lancée discrètement par Google et récemment espionnée par certains utilisateurs de Mac. Malheureusement, la distribution a été interrompue en raison de problèmes imprévus — les utilisateurs auraient signalé des problèmes inattendus lors de leur navigation sur le Web.

L’origine du problème n’a pas été révélée, bien que les ingénieurs de Google aient découvert une solution de contournement qui consiste à ajouter Chrome en tant qu’application approuvée dans le cadre de la confidentialité Bluetooth dans les préférences système de Mac. Les utilisateurs peuvent également désinstaller Chrome, aller sur google.com/chrome et télécharger l’option « Mac avec puce Intel », qui fonctionnera dans Rosetta 2.

Apple a récemment dévoilé les premiers modèles de Mac équipés de sa puce M1, un projet annoncé il y a plusieurs mois. La puce Apple Silicon est basée sur l’architecture ARM, et elle remplace le processeur Intel utilisé auparavant dans les MacBook et les ordinateurs de bureau Mac, offrant entre autres des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique.

Comme un certain nombre d’utilisateurs de Mac l’ont remarqué, Google a discrètement ajouté une version spéciale de Chrome à la page de téléchargement de son navigateur pour les utilisateurs de Mac — l’une est répertoriée comme pour Mac avec Intel et l’autre comme « Mac avec puce Apple ». La page comprend la mention « le plus courant » sous la version Intel, susceptible d’aider les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec la transition matérielle opérée par Apple.

If you want to use Chrome on new Macs with Apple M1 chips, head to https://t.co/uIyDy5PSMS and download the Apple Silicon version we released in M87 today! pic.twitter.com/11uDaIYUR4 —Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 17, 2020

En parallèle, Chrome 87 améliore grandement le navigateur

Cette nouvelle version s’inscrit dans le cadre des grandes améliorations apportées à Chrome 87, notamment la priorisation des onglets pour réduire l’utilisation du processeur et de la batterie, un chargement plus rapide sur Android, une nouvelle fonctionnalité de recherche par onglets qui sera d’abord disponible sur les Chromebooks, et des Chrome Actions pour les activités courantes comme l’ouverture d’une fenêtre Incognito et la traduction de pages.

Quant aux derniers et meilleurs Macs — ceux qui sont équipés de la puce M1 d’Apple — trois options sont actuellement disponibles : le MacBook Pro de 13 pouces, le MacBook Air et le Mac mini. Hormis le changement de matériel Intel et les améliorations rendues possibles par la puce M1, de nombreux aspects des appareils restent essentiellement inchangés.