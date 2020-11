La version bêta de Photoshop débarque sur Apple Silicon et Windows on ARM

Les ordinateurs basés sur la technologie ARM, dont l’iPad Pro, existent depuis longtemps, mais une chose qui les a freinés est le manque de support logiciel et d’outils familiers sur lesquels les gens comptent pour leur travail ou leur usage personnel. Dans une certaine mesure, des applications comme Adobe Photoshop sont devenues une sorte de test décisif et leur absence a découragé les consommateurs d’investir dans ces nouveaux appareils et plateformes.

Cependant, avec l’arrivée d’Apple dans le monde ARM, Adobe ne peut plus vraiment ignorer cette nouvelle vague informatique et a finalement fait le grand saut, et elle a poussé Photoshop non seulement sur les Mac dotés d’une puce Apple Silicon, mais, enfin, sur Windows on ARM également.

Il y a une semaine, Apple a enfin dévoilé son nouveau processeur Apple M1 ainsi que trois nouveaux Mac — le nouveau MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et un Mac mini – qui sont tous désormais des appareils officiellement alimentés par l’architecture ARM. Au cours de l’événement, la société a beaucoup parlé de la compatibilité des applications, et l’une des choses qui ont été annoncées est la prise en charge de Photoshop pour les Mac ARM très bientôt.

Cette semaine, Adobe a publié une version bêta de Photoshop pour les Mac équipés d’un processeur Apple M1. La société a annoncé la sortie de cette version en déclarant : « Nous sommes heureux d’annoncer la première version bêta de Photoshop fonctionnant en natif sur du matériel Apple Silicon ! Cette première version de Photoshop pour Apple Silicon offre un grand nombre des fonctionnalités de base de Photoshop sur lesquelles vous comptez pour vos besoins d’édition quotidiens, et nous ajouterons d’autres fonctionnalités dans les semaines à venir ».

Comme le suggère la déclaration, la version bêta de Photoshop ne possède actuellement que les fonctionnalités de base du logiciel de retouche photo d’Adobe, donc si vous utilisez les fonctionnalités plus avancées de Photoshop, cela pourrait ne pas vous convenir.

Malheureusement, Adobe a également déclaré qu’il ne prend pas officiellement en charge l’utilisation de la version x86 standard de Photoshop avec Rosetta 2, de sorte qu’à l’heure actuelle, un Mac équipé de la puce Apple M1 n’est pas adapté aux professionnels qui dépendent de Photoshop. Cela dit, la société affirme qu’elle ajoutera de nouvelles fonctionnalités dans les temps à venir.

Disponible pour Windows

Outre le fait que la version soit à destination des derniers Mac dotés de la puce Apple M1, la version ARM de Photoshop sera également disponible sur Windows. En effet, la version bêta permettra aux propriétaires d’une Surface Pro X d’exécuter Photoshop en mode natif sur leurs appareils.

L’arrivée de Photoshop sous Windows on ARM a en fait un peu plus d’importance pour la plateforme, car elle apporte avec elle la disponibilité des packs OpenGL et OpenCL. Ces bibliothèques, bien qu’actuellement limitées à l’utilisation de Photoshop uniquement, pourraient à terme ouvrir les portes à d’autres logiciels qui auront besoin d’un accès plus direct aux capacités graphiques et informatiques de l’ordinateur ARM plutôt que de passer par une couche d’émulation.

Adobe n’a pas mentionné quand d’autres applications Creative Cloud passeront à l’ARM64, mais Photoshop est un grand coup de pouce pour les appareils équipés d’une puce ARM.