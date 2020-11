Test du Surface Laptop Go : un fantastique ordinateur portable de milieu de gamme

Les appareils Surface de Microsoft sont traditionnellement des ordinateurs portables et des tablettes haut de gamme, destinés à offrir la meilleure expérience possible sous Windows 10. Cependant, depuis la Surface Go en 2018, Microsoft a commencé à cibler les étudiants et les utilisateurs quotidiens, et c’est le marché où la gamme Surface est sans doute la plus performante sur le marché. Voici maintenant le Surface Laptop Go.

Nous avons ici un ordinateur portable de 12,4 pouces équipé d’un processeur Intel Core i5, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go. Ce n’est certainement pas une spécification haut de gamme, mais si l’on considère le faible prix demandé, le magnifique écran et la qualité de construction proposée, le Surface Laptop Go est bien meilleur que tout autre portable que vous trouverez dans cette gamme de prix.

Microsoft m’a envoyé la version haut de gamme du Surface Laptop Go, vendue au prix de 999 euros pour les spécifications énumérées dans la suite de cet article, et même à ce prix, c’est une excellente affaire. La plupart des autres ordinateurs portables dans cette taille d’écran et de cette gamme de prix seront des Chromebooks, qui sont beaucoup plus restrictifs dans ce que vous pouvez faire que Windows 10 en mode S — ce avec quoi le Surface Laptop Go est livré. Un bonus ? Vous pouvez facilement sortir de ce mode de nos jours, et le matériel proposé est plus que capable d’être un ordinateur Windows 10 pleinement fonctionnel.

Donc, si vous êtes un étudiant qui a juste besoin d’une machine Windows extrêmement véloce pour vos travaux scolaires, ou si vous voulez simplement un ordinateur portable facile à transporter pour vos tâches quotidiennes, le Surface Laptop Go est un excellent choix, surtout si vous êtes à l’aise pour stocker la plupart de vos fichiers non essentiels dans OneDrive.

Dans la boîte :

Surface Laptop Go

Alimentation 39 W

Guide de démarrage rapide

Documentation relative à la sécurité et à la garantie

Surface Laptop Go: design

Le Surface Laptop Go est l’un des plus adorables petits ordinateurs portables que j’ai eus dans mes mains. Il est incroyablement fin et léger — il ne mesure que 15,69 mm d’épaisseur pour un poids de 1,110 kg. C’est sans aucun doute un ordinateur portable qui est un rêve absolu à transporter lorsque vous voyagez ou que vous passez de salle en salle à l’université — du moins quand il sera possible de retourner sur les bancs de la faculté.

Et, il est aussi incroyablement solide pour son prix. Bien que la partie inférieure de l’ordinateur portable soit en plastique, le clavier et l’écran sont en aluminium, ce qui donne un appareil au toucher de première qualité. Même l’écran est incroyablement solide. C’est le genre de qualité de construction que nous attendons des ordinateurs portables qui coûtent deux fois plus cher. Autrement dit, le Surface Laptop Go est quelque chose que vous pouvez jeter dans votre sac sans craindre qu’il ne se casse.

Il n’y a pas non plus de compromis en matière de style. Le Surface Laptop Go que j’ai reçu a une belle finition « Platine ». Il est également disponible en finition « Sable », ainsi qu’en couleur « Bleu Glacier ». La comparaison la plus proche que l’on peut faire est le MacBook de 12 pouces d’Apple. La qualité de construction et l’esthétique sont équivalentes, à un prix plus avantageux, pour commencer. Et, il pourrait même faire mieux…

Des ports qui vont à l’essentiel, un clavier de très bonne qualité

Plutôt que de se contenter d’un port USB-C comme sur le MacBook d’Apple, le Surface Laptop Go dispose du port Surface Connect de Microsoft pour la charge, d’un port USB-C, d’un port USB-A et une prise casque de 3,5 mm. Certes, ce n’est pas une grande quantité de ports, mais c’est bien plus que ce à quoi on s’attendrait d’un ordinateur portable comme celui-ci, surtout vu sa petite taille.

Pour un ordinateur portable qui sera inévitablement beaucoup utilisé à l’école, la saisie est primordiale, et c’est le cas. Le clavier du Surface Laptop Go est l’un des meilleurs que j’ai jamais utilisés sur un ordinateur portable, et le trackpad est également très agréable. Et, il est même assez grand étant donné l’encombrement de l’ordinateur portable. Malheureusement, le clavier du Surface Laptop Go n’a pas de touches rétroéclairées, ce qui est vraiment dommage pour quiconque aime travailler dans un éclairage faible. Néanmoins, il y a un capteur d’empreintes digitales qui est rétroéclairé, ce qui n’est pas du tout ce que l’on attend de la plupart des ordinateurs portables dans cette gamme de prix.

Surface Laptop Go: écran

L’écran est également une œuvre d’art. Bien sûr, c’est un peu moins que le full HD, avec une résolution de 1 536 x 1 024 pixels. Certes, c’est un peu décevant, mais comme il s’agit d’un écran de 12,4 pouces, je n’ai même pas remarqué qu’il n’était pas en full HD avant de regarder les caractéristiques techniques sur le site de Microsoft. Il est vraiment très agréable à regarder. Cela s’explique en grande partie par la couverture sRGB de 102,6 % et la luminosité de 300 nits que l’écran 3:2 parvient à atteindre.

Presque tout à l’air parfait sur cet ordinateur portable, et l’écran est encore un autre domaine où le Surface Laptop Go brille et fait comme les grands.

Partout où vous regardez, le Surface Laptop Go fait les mêmes choses que les ordinateurs portables plus onéreux. Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable abordable pour l’école ou le travail — surtout si vous vous contentez de faire beaucoup d’emails et de traitement de texte — le Surface Laptop Go est honnêtement le meilleur appareil Surface que vous pouvez acheter, même si les autres modèles de la gamme sont plus « haut de gamme ».

C’est aussi un écran tactile pour les personnes qui veulent s’exercer, mais il n’y a pas de support pour le Surface Pen de la société. Ce n’est pas non plus un 2-en-1, donc l’écran ne se retourne pas.

Une simple caméra frontale

Vous remarquerez rapidement que la webcam incluse ne prend pas en charge Windows Hello. C’est la technologie de Microsoft pour authentifier et déverrouiller les ordinateurs portables ou de bureau avec votre visage. Elle a été remplacée ici par une webcam HD 720p et deux microphones à champ lointain. Elle est adéquate en cette période de cours à distance et de télétravail pour Teams ou encore Zoom, et les appels vidéo en général. Mais, elle introduit naturellement du bruit.

Comme dit ci-dessus, le remplacement de Windows Hello se trouve sur le clavier sous la forme d’un capteur d’empreintes digitales.

Surface Laptop Go: performances

Bien que j’ai le Surface Laptop Go le plus haut de gamme, il est important de tempérer les attentes lorsqu’il s’agit de performances brutes. Tout ce que nous avons ici, c’est un processeur Intel Core i5-1035G1, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Ce n’est clairement pas des spécifications comparables aux machines les plus puissantes du marché, mais ce n’est pas le but.

Ce processeur n’est que légèrement plus performant que la puce Core i3 de Intel, et possède l’un des GPU intégrés les plus faibles de la gamme Ice Lake de Intel, ce qui explique pourquoi cet ordinateur portable ne répondra pas à vos attentes dès la moindre charge graphique. En gros, ne vous attendez pas à lancer des jeux gourmands ou des applications de montage vidéo sur cet appareil. Mais c’est très bien, parce que cet ordinateur portable n’est absolument pas conçu pour supporter ce genre de charge de travail.

Au lieu de cela, ce Surface Laptop Go montre sa force quand il s’agit de naviguer sur le Web et de traiter du texte, tandis que l’écran lumineux et coloré et les haut-parleurs en font un bon choix pour regarder Netflix pendant vos pauses. C’est tout ce que le Surface Laptop Go vise vraiment à faire, et il excelle.

Assez pour vos tâches de base

Comme pour tout achat d’ordinateur portable, vous devez décider de ce que vous voulez faire avec ce portable avant de le choisir. Si vous devez faire de gros travaux de retouche photo et vidéo, vous serez mieux avec un portable plus puissant. Mais si vous n’êtes qu’un étudiant qui veut quelque chose d’abordable pour faire ses travaux scolaires sans vous alourdir, le Surface Laptop Go doit absolument être à envisager.

Enfin, il y a les haut-parleurs. Contrairement aux autres ordinateurs portables à petit budget, les haut-parleurs sont situés sous le clavier, ce qui est vraiment bizarre, mais le son qu’ils produisent est bien meilleur que celui de la plupart des ordinateurs portables.

Surface Laptop Go: logiciel

Cliquez sur le menu Démarrer et sentez le parfum frais du pur Windows 10. Aucun de ces bloatwares ne prend de place sur le SSD du Surface Laptop Go. Cela dit, Microsoft propose toujours le tarif standard des applications Windows préinstallées, comme Votre téléphone, Xbox Game Bar et plusieurs outils d’administration Windows.

Mais, je ne peux pas me résoudre à ignorer quelque chose de spécial sur cet ordinateur : le fameux Mode S. La raison pour laquelle il est activé par défaut m’échappe, mais hélas, il est sur le Laptop Go. En bref, le mode S augmente la sécurité en vous limitant aux applications de la boutique du Microsoft Store et en exigeant le navigateur Edge. Mais pour ceux qui vous voudraient s’en échapper, Microsoft le sait et vous donne la possibilité de le désactiver gratuitement — soyez simplement prévenu, une fois que vous aurez installé Windows 10, vous ne pourrez plus revenir en arrière.

En outre, Microsoft offre une version d’évaluation de Microsoft 365 Famille de 30 jours. Il s’agit d’un abonnement pratique pour un maximum de 6 personnes, qui comprend les populaires applications Word, Excel, PowerPoint, ou encore OneNote et Outlook, mais également jusqu’à 6 To de stockage en ligne (1 To par personne) sur OneDrive.

Surface Laptop Go: autonomie

Avec un simple processeur Intel Core i5, un clavier non rétroéclairé et un écran avec une résolution 1024p, le Surface Laptop Go devrait avoir une autonomie de batterie assez importante. Et, d’après mes différents tests, c’est plus moins mitigé.

L’autonomie se situe constamment entre 7 et 8,5 heures en fonction de l’utilisation que vous allez en faire. C’est encore suffisant pour une journée entière d’utilisation, mais en dessous des 13 heures annoncées par Microsoft. Sur le rapport PCMark 10, le Surface Laptop Go a donné un impressionnant résultat de 8 heures et 45 minutes. Ce test fait des boucles de navigation sur le Web, de productivité au bureau et de conférence Web avec des pauses entre les deux pour simuler les charges de travail du monde réel. La luminosité est restée constante à environ 150 nits pour des raisons de cohérence.

Pour l’alimentation, Microsoft inclut un chargeur Surface Connect de 39 watts. Vous pouvez également utiliser n’importe quel chargeur Type-C, car le Laptop Go peut gérer une recharge maximale de 60 watts et prend en charge la charge rapide par l’une ou l’autre méthode.

Surface Laptop Go: verdict

J’admire le concept qui se cache derrière le Surface Laptop Go. On met trop souvent en avant les produits les plus chers alors que la plupart des consommateurs peuvent se procurer un ordinateur portable parfaitement adapté pour moins de 1 000 euros. Ce que le Surface Laptop Go apporte est l’un des designs les plus élégants dans cette gamme de prix. Quelques compromis ont été faits pour maintenir le prix plus bas, mais cela n’empêche pas le Surface Laptop Go d’être l’un des meilleurs ordinateurs portables.

En combinant un design élégant avec un écran de 12,4 pouces au format 3:2, un fantastique clavier et des performances rapides, le Surface Laptop Go est une option intéressante pour ceux qui veulent un produit haut de gamme à un prix pas si haut de gamme. Le petit bémol concerne l’autonomie, qui se retrouve derrière celle de la concurrence. En outre, les concessions entre le clavier non rétroéclairé et la webcam 720p pourraient vous décevoir.

Alors oui, il existe de meilleures options que le Surface Laptop Go. Cependant, si la portabilité est une priorité et que vous souhaitez économiser sur un ordinateur portable qui ne semble pas moins cher que les autres modèles phares, alors le Surface Laptop Go est celui qu’il vous faut.

Le Surface Laptop Go est disponible dès maintenant au prix de 629 euros pour 4 Go et 64 Go de stockage, de 799 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et de 999 euros pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.