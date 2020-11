Les derniers écrans de Samsung sont également des Smart TV et des écrans DeX sans fil

Samsung a lancé deux nouveaux écrans polyvalents — les Smart Monitor M5 et Smart Monitor M7. Selon Samsung, il s’agit du premier écran « à tout faire » au monde et il intègre la plupart des fonctions présentes dans les Smart TV. Alors que le M5 se décline en deux variantes — 27 pouces et 32 pouces avec une résolution full HD, le M7 offre un écran UHD 4K et un rapport de contraste 3000:1.

L’écran est équipé d’un écran plat avec un format 16:9, mais il y a une vue ultra-large qui ajuste votre écran au format 21:9 pour que vous puissiez regarder davantage de détails lors des matchs de sport par exemple. Vous obtenez un angle de vision de 178 degrés sur ce moniteur et le temps de réponse est de 8 ms.

Comme la plupart des écrans modernes, il est également doté d’un mode d’image adaptative qui peut ajuster automatiquement la luminosité et d’un mode « Eye Saver » pour protéger vos yeux de la lumière bleue.

Grâce à ce Smart Monitor, vous pouvez accéder aux services de streaming vidéo, notamment Netflix, Prime Video, Disney+, HBO, YouTube et bien d’autres encore, sans avoir besoin d’un PC et d’un appareil mobile, grâce au système sous-jacent Tizen OS 5.5. Vous pouvez également utiliser les applications Microsoft Office 365 pour travailler sans PC.

De plus, pour justifier le terme « intelligent » dans son nom, Samsung a ajouté la prise en charge des assistants vocaux.

Pas encore en France

En outre, le Smart Monitor de Samsung vous permet d’obtenir une image miroir de votre smartphone Samsung fonctionnant sous Android Oreo et au-delà, simplement en appuyant sur votre smartphone — une fonction que la société appelle « Tap View ». L’écran est également compatible avec AirPlay 2 d’Apple. Pour la connectivité filaire, Samsung a utilisé un port USB-C (capable de vidéo DisplayPort, de transfert de données et d’une puissance allant jusqu’à 65 W), et vous aurez deux ports HDMI 2.0 en réserve (le M5 dispose de deux ports HDMI 2.0 sans USB-C). Vous trouverez également trois ports USB-A 2.0 pour les données sur le M7. Chacun des moniteurs du M5 en possède deux.

Le Smart Monitor de Samsung est disponible dès aujourd’hui aux États-Unis, au Canada et en Chine. La variante de 27 pouces du M5 coûte 230 dollars, tandis que le modèle de 32 pouces est proposé à 280dollars. Le Smart Monitor M7 de 32 pouces en 4K est vendu au prix de 400 dollars. La société prévoit d’étendre sa disponibilité à d’autres régions d’ici la fin novembre.