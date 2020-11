Firefox 84 prend en charge plusieurs fenêtres Picture-in-Picture

L’introduction d’une option « image dans l’image » dans les navigateurs Web a radicalement changé la façon dont nous regardons les vidéos en ligne. Plutôt que d’être lié à la visualisation de séquences dans une fenêtre ou un onglet de navigateur, ce mode a permis de visualiser les vidéos dans une fenêtre flottante dédiée, toujours en haut.

Mozilla offre depuis longtemps la possibilité de visionner des vidéos en mode Picture-in-Picture (PiP) sur son navigateur Firefox sur le bureau. La société se prépare maintenant à ajouter la possibilité de permettre aux utilisateurs de regarder simultanément plusieurs vidéos en mode PiP dans Firefox.

D’abord repérée par Techdows, l’équipe de développement de Firefox a maintenant ajouté le support de plusieurs vidéos PiP dans la dernière version de Firefox 84 Nightly. Cette fonctionnalité n’est pas présente par défaut et vous devrez modifier une préférence pour la rendre fonctionnelle.

Pour activer plusieurs fenêtres PiP sur Firefox, ouvrez la dernière version de Firefox Nightly et allez à about : config . Dans la boîte de recherche qui apparaît, tapez « media.videocontrols.picture-in-picture.allow-multiple » et mettez sa valeur à « true ». Une fois que vous avez fait cela, redémarrez votre navigateur. La prochaine fois que vous ouvrirez plusieurs vidéos et que vous passerez en mode PiP, vous remarquerez qu’elles s’ouvrent dans des fenêtres séparées.

Bien que nous ne connaissons pas la limite maximale des fenêtres PiP, je peux confirmer que la fonction prend en charge au moins 4 vidéos en même temps. En pratique, cela doit être plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs de Firefox. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le navigateur a réussi à gérer 4 vidéos sans aucun problème. Au cas où vous vous poseriez la question, Firefox Nightly a utilisé près de 2 Go de RAM pour lire toutes les vidéos.

Sur la version Nightly pour le moment

L’utilisation de plusieurs fenêtres PiP sur Firefox sera certainement un cas d’utilisation de niche. Un potentiel scénario dans lequel je pense que je pourrais utiliser cette fonctionnalité est que je dois regarder simultanément un flux de jeu en direct, des nouvelles en direct et des vidéos musicales aléatoires. Heureusement, vous disposez de commandes rapides pour couper ou réactiver le son des vidéos sans avoir à passer par cet onglet, ce qui sera pratique lorsque vous voudrez prêter instantanément attention à une vidéo spécifique.

Comme mentionné précédemment, la prise en charge de plusieurs vidéos PiP n’est pas encore disponible dans la version stable de Firefox. Cependant, on peut s’attendre à ce que Mozilla apporte cette fonctionnalité au canal stable dans les mois à venir. Pour l’instant, vous pouvez essayer la fonctionnalité en installant la dernière version Nightly à partir de ce lien.