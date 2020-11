Le marché mondial des PC croît de 23 % au 3e trimestre 2020, grâce aux tablettes et aux 2-en-1

Avec le ralentissement induit par la pandémie qui semble se dessiner, le marché mondial des PC a connu un deuxième trimestre consécutif de croissance exceptionnelle au cours des trois mois allant de juillet à septembre 2020.

Selon les dernières données du cabinet d’études et d’analyses de marché Canalys, le total des expéditions de PC (y compris les tablettes) durant cette période a atteint 124,5 millions d’unités, soit une hausse de 23 % par rapport à l’année précédente. La croissance a été tirée par les Chromebooks, les ordinateurs portables 2-en-1 et les ultrabooks, alors que les ordinateurs de bureau et les stations de travail traditionnelles ont continué à perdre des parts de marché.

Lenovo a été le leader du marché mondial, avec 23,48 millions de tablettes, d’ordinateurs portables et d’ordinateurs de bureau, suivi de près par Apple au deuxième rang avec 22,07 millions de Mac et iPad.

HP, Dell et Samsung complètent le top 5 avec respectivement 18,68 millions, 12,04 millions et 9,98 millions d’unités.

À l’exception de Dell, toutes ces marques ont enregistré une croissance annuelle, Samsung ayant apparemment enregistré une croissance massive de 86,2 % par rapport à la même période l’année dernière. Vous pouvez consulter ces chiffres sur l’image ci-dessous :

Un marché de la tablette fortement en hausse

Pris séparément, le marché mondial des tablettes a enregistré des ventes de 44,3 millions d’unités, soit une hausse de 43 % par rapport à l’année précédente. Apple a continué à dominer le marché, avec 15,23 millions d’iPad expédiés au cours du trimestre, soit 34,4 % de la part de marché mondial.

Samsung est arrivé en deuxième position avec 9,03 millions d’unités, tandis que Huawei, Amazon et Lenovo ont complété le top cinq avec respectivement 5,09 millions, 4,99 millions et 4,19 millions d’unités.

La folie des Chromebooks

Pendant ce temps, les ventes de Chromebook ont atteint un record de 9,4 millions d’unités, soit une croissance de 122 % par rapport à la même période l’année dernière. HP a été le leader du marché, avec des volumes qui ont plus que doublé par rapport au troisième trimestre 2019, pour atteindre 3,2 millions d’unités, la majorité des expéditions provenant des États-Unis.

Les expéditions de Lenovo ont augmenté de plus de 300 %, ce qui a permis à la société de se hisser au deuxième rang avec 1,8 million d’unités. Dell, Acer et Asus complètent le top cinq avec respectivement 1,39 million, 1,35 million et 1,07 million d’unités.