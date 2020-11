Sonos Radio HD supprime les publicités, améliore la qualité et ajoute des exclusivités

Sonos a lancé Sonos Radio HD, un niveau premium de son service Sonos Radio qui élimine toutes les publicités et améliore considérablement la qualité audio, pour 8 dollars par mois. Le service est disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni. La société annonce que cette nouvelle offre sera disponible dans de nombreux autres pays, dont la France, dans le courant de l’année 2021.

Sonos affirme que sa radio gratuite est déjà la quatrième source de musique la plus populaire pour les utilisateurs de ses enceintes sans fil dans toute la maison. Après avoir écouté les commentaires des utilisateurs, la société a décidé d’ajouter le niveau HD premium, qui répond à plusieurs changements souhaités :

Plus de publicité.

Un son de qualité CD sans perte utilisant le format FLAC, qui est l’équivalent des niveaux hi-fi de Tidal, Qobuz et Amazon Music HD.

La possibilité de sauter ou de répéter des chansons.

Sonos Radio HD sera également le foyer exclusif de nouvelles stations créées par des artistes. La première d’entre elles est la Songteller Radio de Dolly Parton, qui, selon Sonos, évoluera continuellement et présentera les succès de Dolly, ses artistes préférés et des commentaires spéciaux sur les chansons et les moments de sa carrière.

La société prévoit de continuer à ajouter d’autres de ces stations gérées par des artistes au fil du temps, et en promet cinq autres au début de l’année 2021.

En plus de servir toutes les mêmes stations actuellement exploitées par la radio gratuite, Sonos développe un nouvel ensemble de stations exclusivement destinées aux abonnés HD. Des stations comme Nashville Now, Americana Ramble, Unforgettable et Distant Kingdom offrent chacune une exploration plus approfondie des genres et des scènes musicales avec l’aide de curateurs experts.

Pas encore disponible en France

Des stations spécialisées telles que The Inner Now, Chill Beats et Mellow Morning sont conçues pour accompagner les activités à domicile comme la cuisine, le travail, la détente et le sommeil. Six stations de sommeil ont également été créées avec des profils sonores qui ont été réglés spécifiquement pour les enceintes Sonos.

Aussi intrigant que soit le son de Sonos Radio HD, la question est de savoir si les utilisateurs de Sonos paieront ou non 8 dollars par mois pour ce service. Tout comme l’application Sonos elle-même, Sonos Radio HD (ainsi que le niveau gratuit) n’est accessible à partir d’aucun autre appareil — il ne fonctionne que lorsque l’on écoute chez soi avec les enceintes Sonos sur un réseau Wi-Fi. Cela signifie qu’il est impossible que Sonos Radio HD puisse remplacer complètement un service de streaming traditionnel comme Spotify ou Apple Music.

Néanmoins, cette pandémie pourrait être le moment idéal pour lancer un service de radio premium à domicile uniquement.