Galaxy S21 et Galaxy S21+ : les deux tailles en fuite

Le Galaxy S21 et le Galaxy S21+ de Samsung se sont retrouvés sur la toile en cette fin de semaine. Les détails des caractéristiques de la gamme de smartphones Galaxy S21 du géant sud-coréen sont apparus sur Twitter, et laisse entrevoir des guides destinés aux fabricants d’accessoires. Sur ces images, on voit que la gamme Galaxy S21 pousse le trou de la caméra frontale jusqu’aux limites du haut de l’écran — revenant presque à une encoche.

La gamme de smartphones Galaxy S continue de réduire la taille de son design Infinity-O. Nous voyons ici que le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 ont des trous qui sont très probablement un peu plus petits que ceux du Galaxy S20 et du Galaxy S20+, avec une petite bosse vers le haut du panneau.

Le modèle de verre du Galaxy S21+ montré ici présente un espace à peine visible entre le bord du trou et le bord de l’écran. Le Galaxy S21 visible ici a un espace entre les éléments qui est encore plus petit que celui du Galaxy S21+.

Vous remarquerez aussi la très légère différence de largeur entre les bords des écrans de ces appareils. Le Galaxy S21 possède un ensemble de bords presque équilatéral, ce qui indique probablement que le S21 standard a un design plus plat, comme le Galaxy S20.

Le modèle Galaxy S21+ présente ici un bord plus épais en dessous de l’écran que sur les autres côtés, ce qui indique probablement un design plus incurvé pour le S21+.

Simplement 2 modèles ?

La prochaine gamme de smartphones Galaxy semble se limiter à deux modèles. C’est une surprise, non pas parce que Samsung sort toujours plus de deux appareils dans la gamme Galaxy S chaque année, mais à cause d’Apple. En 2020, Apple a lancé 4 appareils dans sa gamme d’iPhone 12, dont un iPhone 12 mini, un iPhone 12, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max.

Samsung n’a pas besoin de lancer des appareils au même rythme qu’Apple, mais les deux sociétés ont généralement lancé des appareils d’une manière… assez analogue au cours de la dernière décennie. Cela pourrait être le signe que Samsung a trouvé un terrain d’entente distinct de celui de l’iPhone. Nous verrons cela au début de 2021 !

Évidemment, l’apparence des images divulguées aujourd’hui ne garantit pas nécessairement que Samsung ne lancera pas d’autres appareils de la gamme Galaxy S21.