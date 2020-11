L’iPad mini 6 aurait le puissant processeur A14 Bionic, un écran Liquid Retina de 8,5 pouces

Apple a rafraîchi de nombreux iPad au cours des dix-huit derniers mois, mais le modèle « mini » n’en fait pas partie. Apple a lancé la gamme « mini » en 2012, et de nouveaux modèles ont suivi chaque automne jusqu’en 2015 avec l’iPad mini 4. La société a ensuite fait une pause jusqu’en mars 2019, date à laquelle elle a lancé l’iPad mini 5. On pourrait donc penser qu’Apple a complètement abandonné sa gamme. Pourtant, ce ne semble pas être le cas.

La rumeur veut que Apple abandonne sa gamme d’iPad mini lorsqu’elle lancera son iPhone pliable, mais il est peu probable que cela se produise de sitôt. Au lieu de cela, la société travaillerait sur sa 6e génération d’iPad mini, dont les spécifications ont apparemment été divulguées cette semaine, qui a affirmé que l’appareil sera doté d’un « design carré » analogue à celui des derniers iPad Air et iPad Pro.

Selon @000leaker, l’iPad mini 6 sera doté d’un écran Liquid Retina de 8,5 pouces et sera alimenté par le puissant processeur A14 Bionic. L’appareil serait également équipé de 4 Go de mémoire vive (RAM) et de deux batteries, mais disposerait d’un port USB Type-C, contrairement à l’iPad mini 5, qui est équipé d’un connecteur Lightning.

L’appareil conserverait également les haut-parleurs de la génération actuelle de l’iPad mini et serait équipé des mêmes caméras que celles de l’iPad Air 4. Il serait également compatible avec l’Apple Pencil 2.

1 prototype of iPad mini 6

8.5 in Liquid Retina display

USB-C and same speaker setup as current iPad mini

A14 Bionic Chip

4gb ram

2 batteries

Same cameras as iPad Air 4

Boxy design

Apple Pencil 2 support

The 2 batteries are performing badly currently

—0-0-0 (@000leaker) November 9, 2020