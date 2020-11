Le rôle de l’iPhone 12 mini est très important pour Apple

Soyons honnêtes, l’événement lié à l’iPhone 12 n’a apporté que peu ou pas de surprises, d’autant plus que tout ce que Apple a annoncé lors de la conférence virtuelle a déjà été révélé dans de précédentes fuites.

L’un des plus grands changements dans la gamme d’iPhone cette année est l’ajout d’un modèle de 5,4 pouces appelé iPhone 12 mini et que beaucoup pensent être plutôt un appareil redondant. Et tout cela parce qu’il se trouve en plein milieu de la gamme d’iPhone, juste entre l’iPhone SE de 4,7 pouces et l’iPhone 11 Pro de 5,8 pouces.

Cependant, Apple a mis en place une série de mises à niveau cette année, de sorte que l’iPhone 12 Pro n’est plus livré avec un écran de 5,8 pouces, mais avec un écran de 6,1 pouces. Le tout nouvel iPhone 12 mini est donc désormais beaucoup plus petit que le modèle suivant de la gamme. Et pourtant, ce n’est toujours pas une raison suffisante pour que certaines personnes pensent que l’iPhone 12 mini a un quelconque sens.

Mais à court terme, l’iPhone 12 mini joue deux rôles très importants pour Apple.

Un smartphone important

L’un d’eux est emprunté à l’iPhone SE. L’iPhone 12 mini est censé convaincre les clients d’Apple qui gardent des iPhone de génération plus ancienne de les mettre à niveau. Comme la plupart de ces personnes possèdent des appareils plus petits, un smartphone de 5,4 pouces devrait rendre la transition beaucoup plus facile.

Pour Apple, il s’agit d’une victoire importante à tous égards, car le fait que les clients d’Apple optent pour un iPhone de nouvelle génération signifie non seulement des ventes plus importantes pour les dernières séries, mais aussi l’accès à de nouveaux matériels et services qui ramènent des utilisateurs et du cash. L’un d’eux est Apple Music, un service en pleine expansion sur lequel Apple mise beaucoup à long terme.

Il est très important de souligner que l’iPhone 12 mini n’est pas censé générer un super-cycle, mais y contribuer réellement. Avec l’iPhone SE, l’iPhone mini peut convaincre plus de gens de se mettre à niveau, mais il reste à voir si ce plan sera finalement couronné de succès.

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a récemment révélé que le géant technologique basé à Cupertino s’attend à ce que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro soient le fer de lance des ventes de la gamme de nouvelle génération, tandis que l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 mini représenteront une petite part des ventes. Cela montre clairement que l’iPhone 12 mini n’est pas censé devenir un succès commercial, mais plutôt élargir la gamme et offrir aux clients davantage d’options lorsqu’il s’agit de choisir un modèle plus petit qui correspond parfaitement à leurs attentes.

Séduire les utilisateurs d’Android

Le second objectif de l’iPhone 12 mini est de séduire les utilisateurs d’Android qui ne sont pas de grands fans des grands écrans. Apple a augmenté la taille de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro, ce qui signifie que la société a pratiquement laissé de côté les petits smartphones. Le géant technologique basé à Cupertino avait donc juste besoin de proposer quelque chose de plus petit. L’iPhone 12 mini est ce modèle particulier qui pourrait contribuer à la migration d’Android vers l’iPhone, qui, au bout du compte, pourrait aussi être plus abordable.

L’iPhone 12 mini est l’iPhone le moins cher de toute la gamme, donc si quelqu’un veut essayer un iPhone moderne de nos jours, la version 5,4 pouces est la plus abordable.

L’iPhone 12 mini d’Apple est désormais disponible, aux côtés de l’iPhone 12 Pro Max. Comme le reste des modèles de la gamme 2020, il est livré avec la version 5G, et le matériel caché sous le capot est très analogue, la puce A14 offrant la meilleure expérience possible sur un iPhone pour le moment.

Il reste à voir si l’iPhone 12 mini fera son travail ou non, mais sur le papier, tout a un sens maintenant. Du moins à court terme.