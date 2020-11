Le Moto G Stylus 2021 est considéré comme une amélioration mineure

Le Moto G Stylus est l’une des rares options qui s’offrent à vous si vous recherchez un smartphone abordable équipé d’un stylet. Aujourd’hui, il semble que Motorola prépare la prochaine édition. Et, nous avons maintenant des détails de ce qui pourrait être en réserve pour son successeur attendu en 2021.

Mais, ne vous emballez pas trop. En effet, si vous espériez des changements radicaux, vous allez être très déçu. D’après Evan Blass, un expert bien connu, les spécifications du Moto G Stylus 2021 seront très similaires à celles du Moto G Stylus 2020.

Pour commencer, il y a quelques améliorations notables. Un écran de 6,81 pouces d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, ferait ses débuts. C’est une amélioration considérable par rapport à l’écran de 6,4 pouces de 2 300 x 1 080 pixels du Moto G Stylus 2020. Cela devrait donner aux utilisateurs une plus grande surface d’écriture et de dessin avec le stylet, mais aussi rendre le smartphone moins ergonomique.

L’autre grand changement sera interne. Alors que Blass affirme que le Moto G Stylus 2021 fera une fois de plus ses débuts avec seulement 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, il passera à un nouveau processeur. En effet, à l’intérieur du smartphone, une mise à niveau du processeur est apparemment prévue. Selon Blass, on peut s’attendre à ce que le Snapdragon 675, un processeur de milieu de gamme, se trouve à l’intérieur du Moto G Stylus 2021, ce qui serait un peu plus rapide que le Snapdragon 665 du modèle actuel.

Bien sûr, ce n’est pas le dernier cri en matière de processeur, mais cela devrait permettre de maintenir le prix du smartphone à un niveau assez bas.

La même chose

Au-delà de ces indications, attendez-vous à une disposition analogue de la caméra arrière. Il s’agirait d’un capteur large de 48 mégapixels, un capteur ultra-large de 16 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La photo n’était pas un point fort de son prédécesseur, alors ne vous attendez pas à quelque chose de mieux cette année. Les mauvaises nouvelles continuent aussi dans d’autres domaines. Le Moto G Stylus 2021 arrivera avec Android 10, sans puce NFC, et avec une batterie d’une capacité de 4 000 mAh. Certes, l’autonomie de la batterie du modèle 2020 était excellente, mais la batterie de 5 000 mAh du Moto G Power serait un ajout bienvenu.

Les seuls autres détails fournis par la fuite sont que le capteur d’empreintes digitales qui serait délocalisé. Celui-ci serait déplacé de la coque arrière vers le côté du smartphone — probablement pour être intégré dans le bouton d’alimentation — et que le nom de code interne du téléphone est Minsk. Bien que la potentielle amélioration ne soit pas massive, c’est une bonne chose de voir qu’un nouveau modèle est en préparation, et que la vitesse du processeur et l’espace de l’écran supplémentaire devraient être utiles. Le smartphone original a été annoncé en février 2020, alors attendez-vous à ce qu’il en soit de même en 2021.