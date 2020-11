Xiaomi lance la Mi Box 4S Pro avec support de lecture vidéo 8K

Après avoir lancé la Mi Box 4S il y a quelques semaines, Xiaomi a maintenant dévoilé une variante Pro de la Mi Box 4S en Chine. La Mi Box 4S Pro va encore plus loin dans le rêve de l’entreprise de permettre la consommation de contenu 8K. Xiaomi a également lancé récemment sa toute première Smart TV dotée d’un écran mini-LED 8K.

La Mi Box 4S Pro ressemble à n’importe quel autre boîtier de streaming de Xiaomi. Bien qu’un rafraîchissement ne soit pas nécessairement notable, elle apporte de nouvelles fonctionnalités étonnantes. La principale caractéristique de ce boîtier de diffusion devra être la prise en charge de la lecture vidéo 8K. Cela en fait l’une des rares boxs Android du marché à pouvoir lire les vidéos en 8K.

Toutefois, le lancement de l’appareil n’est pas prévu en dehors de la Chine pour le moment. Bien qu’une multitude d’appareils Mi Box soient déjà disponibles sur les marchés mondiaux, nous verrons peut-être Xiaomi adopter le 4S Pro au niveau mondial dans les mois à venir.

Vous pourrez lire une vidéo 8K disponible localement sur votre clé USB ou depuis des services de streaming (certains d’entre eux travaillent avec Xiaomi pour rendre le contenu 8K facilement accessible à un public plus large) sur un téléviseur 8K compatible. Elle est livrée avec une télécommande Bluetooth qui offre un contrôle vocal.

La Mi Box 4S Pro fonctionne avec la surcouche MIUI for TV et vous pouvez faire appel à Xiao AI pour contrôler tous vos gadgets de la maison connectée. Il y a également un port HDMI 2.1 standard pour prendre en charge la lecture 8K au-dessus de 30 fps. Vous trouverez un port USB-A et un port AV, à côté de la prise d’alimentation, à l’arrière.

Uniquement en Chine

En ce qui concerne le matériel proprement dit, la boîte blanche est dotée d’une capacité de stockage embarquée de 16 Go, de 2 Go de RAM et est alimentée par la puce AMLogic Cortex-A53 — qui comprend normalement le GPU intégré Mali-450o.

La Mi Box 4S Pro est vendue au prix de 399 CNY et est actuellement en vente en Chine. Nous ne savons pas encore si Xiaomi prévoit d’introduire cette box de streaming en France.