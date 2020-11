Microsoft a introduit la possibilité d’accéder aux applications installées sur votre smartphone Android depuis un PC Windows 10 avec l’application « Votre téléphone » en août dernier. Elle est arrivée en même temps que la nouvelle série Galaxy Note 20 de Samsung, qui comprend une intégration plus poussée de « Lien avec Windows ».

Cette fonctionnalité permettait aux utilisateurs non seulement de faire correspondre l’écran de leur smartphone à celui de leur PC, mais aussi d’ouvrir une application dans une fenêtre autonome. À l’époque, l’application « Votre téléphone » ne permettait aux utilisateurs d’accéder qu’à une seule application Android.

Microsoft avait alors promis qu’elle mettrait à disposition « la puissance et la commodité de l’exécution de plusieurs applications côte à côte plus tard dans l’année ». Et bien, Microsoft tient sa promesse en permettant désormais aux utilisateurs d’ouvrir simultanément plusieurs applications Android sur leur PC Windows.

Cela vous permet pratiquement d’accéder à votre smartphone de manière plus intuitive plutôt que de simplement faire un miroir de l’écran dudit smartphone. Cependant, il existe un certain nombre de limitations qui empêchent une solution totalement transparente.

L’audio, par exemple, n’est pas acheminé vers le PC et sera lu sur le smartphone, ce qui peut ne pas être optimal si le smartphone est à quelques mètres. Certaines applications, en particulier les jeux, peuvent ne pas répondre au clavier et à la souris du PC et la seule façon d’interagir avec eux est de disposer d’un écran tactile. Mais, la plus grande limitation est, bien sûr, le nombre de modèles pris en charge.

Using all my favorite mobile apps right from my PC! We’re now rolling out support for multiple phone apps! @MSYourPhone #LinkToWindows #WindowsInsiders pic.twitter.com/mvQiqW9Qf7 —Vishnu Nath 📱📱💻📲⌨️🚀 (@VishnuNath) November 6, 2020

Uniquement pour les Insiders

La possibilité d’exécuter plusieurs applications Android, chacune dans sa propre fenêtre autonome, ne sera pour l’instant accessible qu’aux membres du programme Insider de Windows. De plus, vous l’aurez deviné, cette fonction « Votre téléphone » est pour l’instant réservée à quelques smartphones de Samsung. Cela signifie que vous ne pouvez pas simplement prendre n’importe quel smartphone Android et essayer de cloner des applications sur votre PC sous Windows.

Si vous êtes un Insider de Windows 10 et que vous possédez un smartphone Samsung compatible (voir la liste ici), vous pouvez essayer d’exécuter plusieurs applications Android dans un environnement Windows autonome sur votre PC en utilisant l’application « Votre téléphone ».