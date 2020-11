Regardez ce YouTuber faire tourner Windows 7 sur un iPhone 12 Pro

Les loyalistes de la communauté Apple ont toujours essayé différentes personnalisations pour les appareils iOS. Cependant, comme Apple interdit strictement l’utilisation de skins personnalisés sur son précieux système iOS, ils ont dû recourir à des solutions de contournement, comme le jailbreak, pour y parvenir. Maintenant, regardez ce YouTuber démarrer Windows 7 sur le dernier iPhone 12 Pro.

Maintenant, si vous ne le saviez pas déjà, il est tout à fait possible de faire fonctionner d’autres systèmes d’exploitation comme Windows et Linux sur un iPhone à l’aide des machines virtuelles ou des émulateurs. Ainsi, un YouTuber, connu sous le nom de osy, a récemment partagé une vidéo montrant le dernier iPhone 12 Pro et l’iPhone 11 Pro démarrer Windows 7 en utilisant UTM, une machine virtuelle pour les périphériques iOS.

Le système d’exploitation Windows 7 n’est pas utilisé dans la vidéo téléchargée sur YouTube. Au lieu de cela, le YouTuber montre quel smartphone peut démarrer le système d’exploitation Windows 7 plus rapidement.

Vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous.

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le YouTuber a installé l’application UTM sur les deux appareils et les a démarrés en même temps pour comparer les vitesses. Et selon son observation, l’iPhone 12 Pro a démarré 26 % plus vite que son prédécesseur — pas une réelle surprise.

Un réel intérêt ?

Maintenant, lorsque vous regardez la vidéo, diverses questions peuvent se poser. En effet, vous vous demandez peut-être : quel est l’intérêt de faire tourner Windows sur un iPhone ? Eh bien, il n’y en a pas. Cependant, je suis sûr que vous conviendrez que regarder l’écran d’accueil de Windows sur un iPhone n’est rien moins que super-fascinant.

UTM ne nécessite pas de jailbreak sur iOS 11, 12 et 13. Cependant, si vous avez un smartphone iOS 14 et que vous souhaitez exécuter un système d’exploitation différent sur votre smartphone pour une raison quelconque, vous devez utiliser le jailbreak. UTM ne peut être téléchargé sur les téléphones que depuis le AltStore.