Sunbird élargit l’accès à iMessage pour Android avec un abonnement mensuel

L’application Sunbird, connue pour son expérience controversée de iMessage pour Android, fait son retour avec une nouvelle expansion. Désormais, davantage d’utilisateurs pourront accéder à cette fonctionnalité sans posséder un iPhone, mais avec une nouveauté : un abonnement mensuel sera requis pour en profiter.

Sunbird a récemment annoncé l’expansion de sa fonctionnalité iMessage pour Android. Plus de 171 000 utilisateurs sur liste d’attente auront désormais accès à cette expérience. Bien que toujours en phase de test bêta, cette expansion garantit que ces utilisateurs peuvent engager des conversations cross-plateformes sur leurs appareils Android.

Grâce à l’application Sunbird, les utilisateurs pourront envoyer et recevoir des messages entre Android et iPhone. Les tests alpha ont déjà montré une utilisation moyenne de 11 minutes par jour sur l’application. Pour l’instant, seul iMessage est pris en charge, mais Sunbird a annoncé l’ajout prochain des fonctionnalités RCS et SMS de Google Messages sur la plateforme.

Après une phase de test alpha gratuite, cette nouvelle phase bêta nécessitera un abonnement mensuel de 1,99 dollar pour accéder à l’expérience iMessage pour Android. Sunbird affirme que sa solution de messagerie répond aux problèmes modernes et continuera d’offrir une expérience précieuse, même avec l’adoption imminente du RCS par Apple.

L’ascension et la chute de iMessage pour Android

Plusieurs entreprises ont tenté d’offrir l’expérience iMessage pour Android malgré l’adoption prochaine du RCS par Apple, prévue pour dans quelques mois. Carl Pei, de la société technologique Nothing, a d’abord annoncé que Nothing Chats permettrait iMessage sur ses appareils en collaboration avec Sunbird. Cependant, cela n’a pas abouti comme prévu à cause d’un fiasco de sécurité chez Sunbird.

Ensuite, il y a eu l’application iconique Beeper Mini, qui proposait également iMessage pour Android. Cette initiative a rencontré des problèmes juridiques avec Apple, entraînant de nombreux procès. De plus, elle reposait sur un glitch de iMessage pour fonctionner, ce qui a entraîné divers problèmes opérationnels.

Actuellement, le seul espoir pour une messagerie cross-plateforme réside dans l’attente de l’arrivée du RCS d’Apple via iOS 18, une fonctionnalité déjà confirmée pour une future mise à jour d’iMessage. Sunbird n’attend pas cela et étend maintenant son iMessage pour Android dans cette dernière version, offrant à plus de 170 000 utilisateurs sur liste d’attente l’accès à cette expérience sous un programme d’abonnement mensuel.