Spotify pourrait bientôt lancer un service d’abonnement aux podcasts

Spotify a beaucoup investi dans les podcasts au cours des dernières années, avec un certain nombre d’émissions très médiatisées qui sont désormais exclusives à Spotify. Il semblerait que la prochaine étape de la stratégie pourrait consister à mettre en place un système d’abonnement uniquement pour le contenu des podcasts.

En effet, Spotify aurait l’intention de monétiser ses podcasts en lançant un service d’abonnement séparé. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude réalisée par Andrew Wallenstein, de Variety. Selon l’enquête, il existe au moins quatre modèles de potentiels abonnement, allant de 2,99 dollars à 7,99 dollars par mois.

Au cas où vous vous poseriez la question, l’abonnement Spotify Premium actuel coûte 9,99 euros par mois. Ces formules de podcast sont notamment différentes du traditionnel abonnement Spotify Premium et n’incluent pas l’accès à la musique sans publicité. Certains de ces plans ont des avantages, notamment l’omission des publicités insérées dans la plateforme, l’accès rapide à des interviews et des épisodes, et un contenu supplémentaire exclusif. Vous pouvez consulter les détails dans les images ci-dessous :

Sure looks like ⁦@Spotify⁩ is considering launching a premium podcast plan based on the survey I was prompted to fill out when I opened its app this morning… pic.twitter.com/6XjsWC79sn — Andrew Wallenstein (@awallenstein) November 6, 2020

Spotify nie toutefois l’existence ou le projet d’introduire des abonnements à des podcasts dans un proche avenir. “Chez Spotify, nous menons régulièrement un certain nombre d’enquêtes dans le but d’améliorer notre expérience utilisateur. Certaines d’entre elles finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à tirer des enseignements importants. Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager sur nos futurs projets pour le moment“, a déclaré un porte-parole de Spotify à The Verge.

Cela ne confirme nullement qu’un abonnement à un podcast est en cours, mais cela laisse entendre que Spotify y réfléchit – et que la société cherchera toujours à tirer plus d’argent de sa base d’utilisateurs.

Encore une source de revenus

Avec des podcasts exclusifs de personnalités célèbres telles que Kim Kardashian West, Joe Rogan et Michelle Obama, le projet de Spotify de tirer profit des podcasts n’est pas une surprise, surtout maintenant que la société cherche des moyens d’augmenter ses prix. Toutefois, il sera intéressant de voir si les utilisateurs envisageront de s’inscrire à un abonnement complet aux podcasts pour obtenir un accès prioritaire aux podcasts sans publicité.

Pour le moment, vous pouvez écouter des podcasts depuis les applications Spotify, que vous ayez ou non souscrit un abonnement Premium. Spotify utilise un système de publicité intelligente pour intégrer des publicités ciblées à l’intérieur des podcasts, adaptées aux personnes qui les écoutent. Bien que cette option soit susceptible de rester en place, il se peut que certains auditeurs soient heureux de payer un supplément pour se débarrasser de ces publicités et avoir une expérience d’écoute ininterrompue.