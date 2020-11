Le Xiaomi Mi MIX (2021) pourrait être un smartphone pliable avec une vitesse de charge incroyable

Xiaomi a eu le vent en poupe avec ses vaisseaux phares qui ont récemment apporté les meilleures spécifications du secteur avec le Mi 10 Ultra et des prix compétitifs avec le Mi 10T Pro. De nouvelles fuites suggèrent que la tendance devrait se poursuivre l’année prochaine avec la publication du nouveau Xiaomi Mi MIX.

La gamme de smartphones Mi MIX de Xiaomi a toujours consisté à expérimenter de nouveaux facteurs de forme qui permettent une meilleure expérience de visionnage. Cela a commencé avec des écrans sans bords en 2016, puis avec le Mi MIX 3 qui a apporté un mécanisme coulissant pour cacher les caméras frontales.

Le Mi MIX Alpha a été encore plus expérimental avec un écran enveloppant qui s’étendait sur les quatre côtés, atteignant un ratio écran/châssis de 180 %. Bien qu’il n’ait jamais été mis en vente, son successeur pourrait bien l’être.

Digital Chat Station, une société chinoise fiable a partagé quelques détails sur les prochains produits de Xiaomi. La source indique qu’il n’y aura pas de nouveau Mi MIX lancé cette année (sautant un an pour la première fois), mais que la société chinoise en a un en développement.

Selon la source, il sera beaucoup plus pratique avec un écran rabattable vers l’intérieur et doté d’une résolution Quad HD. Il pourrait aussi permettre une charge plus rapide que 200 W, ce qui serait un exploit incroyable si cela se réalisait. En ce qui concerne les smartphones, la solution de recharge la plus rapide actuellement disponible est de 120 W, ce qui est également le cas de Xiaomi dans le Mi 10 Ultra. Une charge de 200W devrait ramener le temps de recharge à moins de 15 minutes, mais pourrait entraîner quelques problématiques comme la chaleur dégagée ou encore la détérioration rapide de la batterie.

Réellement 200 W sur un smartphone ?

Xiaomi doit également dévoiler un smartphone pliable. La chose la plus proche que nous ayons vue jusqu’à présent est une vidéo de teasing de Lin Bin, le co-fondateur de la société, utilisant un appareil pliable en trois.

Il n’y a pas eu d’informations officielles sur ce point. Étant donné que la gamme Mi MIX est réservée aux technologies expérimentales, il est logique que le prochain produit puisse être pliable. Certains codes précédemment repérés dans la surcouche MIUI 12 de la société font également référence à un écran pliable.