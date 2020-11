LG Rollable pourrait être le nom du premier smartphone enroulable de LG

LG a cherché à se réinventer cette année et a lancé deux projets. La firme coréenne a créé de nouvelles gammes de produits, Universal et Explorer, respectivement pour des smartphones « standards » et « expérimentaux ». Elle a également adopté un nouveau système de dénomination qui s’éloigne des lettres et des chiffres pour rendre ses smartphones plus mémorables.

Après le LG Velvet et le LG Wing, le futur smartphone non conventionnel de la société pourrait être le LG Rollable. La preuve que LG a un smartphone enroulable en préparation se fait de plus en plus pressante. En effet, suite à un brevet pour un tel appareil, on a découvert que la société a récemment déposé le nom LG Rollable.

Si Samsung est aujourd’hui connue pour ses smartphones pliables, LG pourrait essayer de lui voler la vedette avec des écrans enroulables. Il existe déjà dans le commerce un téléviseur OLED enroulable et ce n’est vraiment qu’une question de temps avant que cette technologie ne prenne des dimensions plus « mobiles ».

LG fabriquant déjà des téléviseurs avec un écran enroulable, le nom pourrait s’appliquer à l’un d’entre eux, mais la demande de marque déposée auprès de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) en Europe, et repérée par LetsGoDigital le mentionne spécifiquement en relation avec les smartphones.

Elle ne dit pas grand-chose d’autre, mais il est question de « electronic touch screen pens for smartphones », ce qui pourrait signifier que le premier smartphone enroulable de LG sera équipé d’un stylet.

Il est à noter que ce n’est pas le premier nom de ce genre que LG a déposé. Comme le fait remarquer GSMArena, la société a déjà déposé les marques LG The Roll, LG Double Roll, LG Dual Roll, LG Bi-Roll et LG Roll Canvas, et l’un de ces noms pourrait donc être utilisé à la place.

Un vrai marcher à séduire

Ou peut-être qu’aucun de ces noms ne sera utilisé. Comme pour les brevets, il est dur de déchiffrer les idées derrière des marques déposées, mais avec les rumeurs précédentes selon lesquelles un smartphone LG enroulable pourrait arriver dès le mois de mars, le calendrier de cette marque déposée et du récent brevet suggère certainement que le LG Rollable pourrait être proche d’une sortie. Cela dit, étant donné que le téléviseur enroulable de LG coûte près de 73 500 euros, son premier smartphone enroulable pourrait arriver sur le marché avec un prix très élevé.

LG n’est pas le seul à s’intéresser à ce marché de niche. TCL présentait déjà non pas un, mais deux prototypes pour son propre concept de smartphones enroulables. Cependant, LG semble avoir une longueur d’avance et s’apprête à lever le voile sur le smartphone au premier semestre 2021.