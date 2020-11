LG lancera un flagship et un smartphone à écran enroulable début 2021

LG lancera un flagship et un smartphone à écran enroulable début 2021

Hormis le LG V60 ThinQ, tous les smartphones 2020 de LG pourraient être considérés comme moins chers, même s’ils ont des prix plus élevés. Le LG Velvet et l’excentrique LG Wing, malgré leurs jolis designs et leurs caractéristiques hors du commun, se situent techniquement dans le milieu de gamme en ce qui concerne les spécifications.

On peut s’interroger sur la capacité de l’entreprise à continuer à produire un appareil haut de gamme. La bonne nouvelle est que, selon les rumeurs, LG a prévu un flagship pour le premier trimestre 2021. La mauvaise nouvelle, c’est que ces mêmes rumeurs ne donnent pas une image inspirante pour le reste des smartphones de LG.

LG lance une poignée de téléphones chaque année, la plupart d’entre eux ne faisant qu’effleurer l’esprit des gens. LG n’a pas fabriqué de nouveau produit phare haut de gamme depuis le début de l’année, mettant fin à son ancienne pratique consistant à lancer deux produits phares par an. Avec le retrait de la série G, la gamme V reste donc le seul produit phare de la société, même si des doutes ont pu être émis quant à la possibilité de maintenir cette gamme de smartphones en vie.

Selon The Elec, LG lancera en effet un nouveau vaisseau amiral au cours du premier trimestre 2021. Nommé « Rainbow », il suivra les traces du LG V60 et sera très probablement exploité sur un processeur Snapdragon 875. Cependant, le site d’information reste muet sur les autres fonctionnalités qu’il offrira.

Le prochain smartphone Project Explorer de LG, dont le nom de code est « Project B », sera plus intéressant.

Un autre smartphone pliable

Dans la lignée du Project Wing, non conventionnel, et de son deuxième écran pivotant, le « Project B » serait l’un des premiers smartphones enroulables sur le marché, sinon le premier, à arriver vers le mois de mars de l’année prochaine. LG a déjà des téléviseurs enroulables, ce n’est donc pas vraiment tiré par les cheveux.

Malheureusement, le site affirme également que la plupart des autres smartphones de LG seront sous-traités à des ODM. Cela inclut même le prochain LG Velvet qui fait partie de la nouvelle série de smartphones « Universal » de LG. Cela laisse à penser que l’entreprise met lentement fin à ses activités dans le domaine des smartphones pour se concentrer sur un nombre extrêmement limité de modèles qu’elle fabriquera elle-même. Seul le temps nous dira si cela améliorera réellement ses chiffres de vente pour 2021.